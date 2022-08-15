26人險淪豬仔！警政署長清晨7時親臨桃機　關切飛柬阻詐任務

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

近日民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案件頻傳，繼昨(14)日成功營救9名被害國人返台後，警政署長黃明昭於今(15) 日一早親赴桃園國際機場，視察航空警察局勤務執行情形。對此，航警局表示，自7月26日起在機場國門關懷國人出境宣導，目前已於機場勸阻26名國人取消出境。

▲黃明昭視察桃機 。（圖／記者楊淑媛翻攝）



黃明昭今除視察宣導勤務，同時也檢視宣導短片的播放及警示立牌的擺設，對於航警局近期的付出，以及大隊長蔣叔君帶領同仁們辛勞及展現的成果，除了表示肯定與嘉許外，也要求航警局能繼續高度重視本項工作的執行，機場是國人出境的最後一道防線，期盼藉由航警局的攔查及持續的關懷宣導，增進國人對跨國詐騙手法的警覺，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，導致危及人身自由及安全，能多攔阻一人就能挽救一個家庭。

對此，航警局大隊長蔣叔君表示，自7月26日起在機場國門關懷國人出境宣導，目前已於機場勸阻26名國人取消出境。另外，政府已成立政院層級專案小組，除了加強預防、勸阻及究辦外，並加緊國際合作，結合國內外公、私部門報案資訊，配合駐外館處指導援救在境外遭困國人。而通過跨國合作，昨(14)日也成功營救初步鑑定為被害人的9名國人返國。

警政署同時呼籲，國人切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，否則一旦掉入陷阱護照被扣、行動受限，不僅金錢損失，更可能遭囚禁施虐，淪為禁臠、任人宰割。