柯文哲挺蔡壁如「一定敢去學倫會」　反嗆簡舒培：知道論文怎麼寫？

【13：35 新增簡舒培第二輪質詢內容】

記者袁茵／台北報導

前桃園市議員王浩宇爆料，民眾黨立委蔡壁如於德明財經科技大學資管碩士論文，有許多內容複製貼上，甚至有一段與「柯黑」台北市議員簡舒培2018年臉書貼文相似。簡舒培15日詢問台北市長柯文哲看法，柯文哲先是反批「你知道論文怎麼寫嗎？」接著再稱，前新竹市長林智堅不敢去學術倫理委員會，但蔡壁如一定敢去。

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲15日上午赴台北市議會專案報告。簡舒培表示，柯文哲先前對林智堅論文案稱「Ugly（醜陋）」、「袂看口（不能看）」，還稱林智堅不是個案，還有一狗票的人有論文抄襲問題，而蔡壁如當台北市政顧問時寫了碩士專班論文，被指控抄研考會報告，甚至抄她2018年10月9日的臉書文，逐字不差、連逗點都一樣，去沒有標示出處。

對此，柯文哲批評，這個可以送大學的學術倫理委員會討論，「你有念過碩士班嗎？你知道論文要怎麼寫嗎？」聽聞柯文哲反問簡舒培問題，議長陳錦祥趕緊提醒「不要反質詢」。

簡舒培詢問，蔡壁如是不是柯文哲口中的Ugly、袂看口？柯文哲回應，蔡壁如可以上學術倫理委員會辯論，她不會逃避，但「我勸你們不要打這題目。」

簡舒培追問，自己只是想問，柯文哲稱有一狗票政治人物抄襲寫論文，是否形容蔡壁如？柯文哲秒答「當然不是。」最好不要打這個題目，「對你們不利。」簡舒培可以去學術倫理委員會告蔡壁如，「她（蔡壁如）很願意出席倫理委員會。」

不過，簡舒培質疑，這是否代表「台大教授柯文哲認為逐字抄不叫抄襲？」柯文哲則強調，「文獻引用跟抄襲⋯我跟你講，我是大學教授，你不要問我這個問題。」簡舒培可以到倫理委員會控告蔡壁如，「我的態度就是依法。」

柯文哲提及，自己不會怕這題，「對我來說，就去倫理委員會辯論。林智堅敢去台大學術倫理委員會嗎？連去都不敢去！蔡壁如一定敢去學術倫理委員會。」

簡舒培酸說，網友稱民眾黨全黨上下都討厭她，但蔡壁如卻抄臉書，難道民眾黨對她是真愛嗎？柯文哲回應，「不會啦！我們通常會研究敵人。」

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

到了第二輪質詢，簡舒培補充道，自己於2021年疫情三級警戒時完成碩士論文，「非常高品質，我絕對對自己有信心。」倘若論文有像蔡壁如一樣抄襲且沒引用出處，就會馬上退出台北市議員選舉，敢不敢要求蔡壁如也辭去立委？難道台大醫學系教授要瞎挺心腹嗎？學倫會歸學倫會，抄襲就是公開的事實。

柯文哲表示，抄襲與否要交給學倫會認定，「不懂就要問，抄襲有抄襲的定義。」簡舒培強調，自己有寫過論文，且對其論文百分之百有信心，別污衊她沒寫過論文，而且對自己的指導教授、口試委員也擁有信心，反倒是柯文哲敢不敢管好蔡壁如？

柯文哲指出，林智堅碩論指導教授陳明通底下有幾個民進黨的，自己算算看，要不要要求總統、民進黨主席蔡英文出來，並直言民進黨是「雙標黨」。而簡舒培也不甘示弱回擊，「你（柯文哲）才雙標，最無恥就是你！」

柯文哲批評，「全國人民，蔡英文要不要對民進黨立委、議員有涉及抄襲負責？」蔡英文敢批評、出來認錯嗎？為什麼不要求民進黨的黨主席，「陳明通案子還沒解決，別搞到最後全民進黨都怪你。」

▼柯文哲。（圖／記者李毓康攝）