台南學甲豐和里反對設置大型養豬場　自救會向市府遞抗議書

▲台南學甲豐和里反對設置大型養豬場，自救會向市府農業局遞抗議書，農業局表示業者目前已停工，將持續敦促業者需與當地居民溝通，以免影響雙方權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南學甲設置大型養豬場公聽會14日登場，當地居民近百人在自救會長吳采鴻率領下踴躍出席，表達不滿的抗議訴求，並且在市議員蔡秋蘭的陪同下，向代表農業局長出席的畜牧科長徐幸君呈遞200多位居民連署抗議書，自救會長吳采鴻強調，市府再不重視地方民情反應，會發動到市府進行大型抗議。

包括市議員蔡秋蘭、立委陳亭妃助理李麗娟、市議會議長郭信良特助丁裕樵、豐和里長賴清田、百福里長李新進、市議員陳昆和秘書黃三易、助理邱清順、市議員參選人蔣琦君、學甲警分局長蔡宗昌等到場參與公聽會。

自救會長吳采鴻表示，豐和里居民嚴重抗議業者在台南市學甲區豐和里地區（宅仔港段174-80及274-115地號）面積約近1甲6分，設置大型養豬場，勢必會造成一輩子養殖漁業魚民，用水取水，水源的污染，空氣品質危害，以及臭味沖天，所以居民堅決反對及不歡迎，即刻成立自救會。

吳采鴻指出，豐和社區雖離養豬場700公尺，大排經過只有100多公尺距離社區，沼氣會隨大排溝，飄向美豐新城社區，異味終年不斷。附近有3間安養院及某知名文化資產藝術景點約近180公尺，學甲商圈外來遊客，大部分由景點出來，而來市區消費，學甲商街生意未來也會受到影嚮等。

吳采鴻說，豐和里有其特殊地里環境，因屬低窪，大排經過的地方，當地都靠養殖為生，大型養豬場的排放，勢必會經過大排，大排已是低窪的地方，流動的方式，都要靠大雨沖，才能入大海，試問魚塭的水源，如何能再養殖，豐和社區大排無流動的水，積滯的豬的召氣，肯定是臭翻天。而且核准設立大型養豬場，不但沒有做過環評，也沒又召開公聽會、說明會，徵求地方居民認同，真的是不可思議。

慈福里長李新進到場聲援，呼籲民眾不要怕惡勢力勇敢站出來，團結在一起；市議員陳昆和秘書黃三易說，陳昆和議員在議會建議目前台糖、台鹽很多土地都種電，應該將種電之地規畫為畜牧區，上方種電下方養豬等等，遠離村里，以免造成居民困擾。

市議員蔡秋蘭、豐和里長賴清田、市議員參選人蔣琦君等都希望市府在核准設立大型養豬場，不但要做環評，而且必須召開公聽會及說明會，徵求地方居民認同。她們堅決反對業者在豐和里興建養豬場造成環境污染，籲請民眾若發現業者有動作要緊急連絡，請市府農業局撤銷業者建造大型養豬場申請，將養豬場趕出豐和里。

農業局指出，台南市學甲區豐和里將設置養豬場案，業者已停工，並14日上午在該里活動中心舉辦說明會，邀集農業局、蔡秋蘭議員及該里里民與會，會中表達反對設立之訴求，南市府回應如下：一、該場於2021年2月經學甲區公所函送申請資料向台南市農業局申請於學甲區宅子港段土地設置新式水簾式豬舍，農業局依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」進行審理，並會辦各權責局處後，皆符合各局處規定，核發畜牧設施容許使用同意書。

農業局表示，台南市新設置畜牧設施管理自治條例於2021年10月8日公告施行，依據法規不溯及既往原則辦理，並對公告後提出之畜牧設施申請案須符合自治條例規定才能設置。於辦理畜牧設施申請案均依相關規定審理，並會辦市府水利局、工務局、環保局等局處共同審查，須符合法令規定才准予核發畜牧設施容許使用同意書。



近日農業局接獲在地里長及里民反映，將建置的養豬場因鄰近聚落尚有污染防治之疑慮，農業局已於8月5日函請業者妥善與在地民眾溝通，應取得共識始得進行後續事宜。目前業者已停工，農業局將持續敦促業者需與當地居民溝通，以免影響雙方權益。