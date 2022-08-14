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社會 社會焦點 保障人權

台南出現超強「路霸」！私畫停車格還設擋車樁　檢舉人卻傻眼了

記者林悅／台南報導

有民眾檢舉指控，位於台南市永康區中正路217巷3弄路旁1處停車格位，被長期設置障礙物霸占，而永康分局大橋派出所表示，依該所之前處理該地段車禍經驗，該地段為私人土地無法可管，該處土地國有佔86.82％，私人佔13.18％，國土測繪圖網站可能有誤差，此言令檢舉民眾相當傻眼。

▲有民眾檢舉指控，位於台南市永康區中正路217巷3弄路旁1處停車格位，被長期設置障礙物霸占，惟該處疑似私人士地而出現無法可管之爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有民眾檢舉指控，位於台南市永康區中正路217巷3弄路旁1處停車格位，被長期設置障礙物霸占，惟該處疑似私人士地而出現無法可管之爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有民眾檢舉指控，位於台南市永康區中正路217巷3弄路旁1處停車格位，被長期設置障礙物霸占，惟該處疑似私人士地而出現無法可管之爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾指控：「最扯路霸，直接設置障礙物於停車格長期霸佔，地點為台南市永康區中正路217巷3弄2號正對面。所負責轄區（大橋派出所）員警表示，依他們之前處理該地段車禍經驗表示該地段為私人土地無法可管（實際為國有86.82％私人13.18％），並表示國土測繪圖網站可能有誤差⋯」。

永康分局回應，警方執法雖需依照標誌標線執法，但當發現劃設標線有疑慮時，會將現場狀況先行蒐證後，通知台南市政府交通局、都發局、工務局與區公所等相關權責單位，到場會勘釐清是否有私設、占用等問題，等確認相關責任警方再依法處理。

▲有民眾檢舉指控，位於台南市永康區中正路217巷3弄路旁1處停車格位，被長期設置障礙物霸占，惟該處疑似私人士地而出現無法可管之爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，依現況看來，停車格位式樣應非公部門劃設，疑似屬私設行為，但因民眾提出私人土地資料，該處是否屬公共通行道路仍須進一步釐清，永康分局已邀集相關權責單位15日前往現場會勘釐清。

台南市交通局則表示，該處巷道係私人規劃設置之中正工業區範圍，停車格位並非交通局劃設，屬私自繪設之行為，惟該巷道是否屬公共通行道路，將會同相關單位釐清確認，若該處確認屬公共通行道路，警方即可依道路交通管理處罰條例第82條裁罰。

▲有民眾檢舉指控，位於台南市永康區中正路217巷3弄路旁1處停車格位，被長期設置障礙物霸占，惟該處疑似私人士地而出現無法可管之爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，道路交通管理處罰條例第82條：有下列情形之一者，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新台幣1200元以上2400元以下罰鍰：
一、在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物…；前項第一款妨礙交通之物、第8款之廣告牌、經勸導行為人不即時清除或行為人不在場，視同廢棄物，依廢棄物法令清除之。第10款之攤棚、攤架得沒入之。

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