四川洪水釀7死沒在怕！　再有遊客「水中打麻將」也不上岸

▲成都河道里遊客水中打麻將。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川彭州市龍門山鎮龍槽溝13日突發山洪，導致多位民眾在眾目睽睽下遭洪水沖走，共造成7死8傷。不過，該事件似乎並沒有警醒民眾對所處環境安全的自覺，14日，有網友爆料，四川成都崇州市道明鎮龍黃村，一條河道裡，很多遊客在水中打麻將。在這條河道旁，有明顯的鐵絲網圍欄，同時還有水深危險的警示牌。

據《封面新聞》報導，該地點距離白塔湖不遠，影片中顯示，一處河道內，有遊客在水中玩水、打麻將。

記者隨即撥打了告示牌上的監督電話，對方表示，收到了相關群眾的舉報後，已安排村上的人員前去勸退遊客。

▲遊客被勸離後。（圖／翻攝自封面新聞）

道明鎮相關工作人員透露，「事發地河道的遊客大多都是自帶桌椅板凳過來乘涼，目前，河道中的遊客已全部撤離了。」

「進入汛期，鎮上已安排巡查組對重點河道進行巡查」，工作人員表示，同時也對河道周邊的茶舖老闆進行溝通，如果再遇到類似情況，會先由周邊商舖老闆進行勸阻，勸阻不成功的，再與鎮上相關工作人員聯繫，由巡查組進行勸導。

此前，四川彭州市龍門山鎮龍槽溝13日突發山洪，共造成7死8傷。當局表示，出事地點為未開發景區，山洪爆發前一小時曾發布「暴雨山洪」的簡訊提醒。親歷者表示，洪水來時只有2、3秒反應時間。