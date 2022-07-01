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大陸 大陸焦點 特派現場

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小　路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

記者魏有德／綜合報導

四川成都街頭6月底出現「局部降雨」，降雨範圍比一座正常的浴缸還小，過於「局部」的特殊現象引起路人圍觀，紛紛拿起手機拍照，甚至有路人還懷疑的看了一眼天空，以為有人從樓上朝下澆花或灑水惡作劇，影片在網路傳開後，引起網友熱議。

▲四川成都罕見「局部降雨」引起網友熱議。（圖／翻攝紅星新聞）

▲四川成都出現罕見「局部降雨」引起網友熱議。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，發佈視頻（影片）的市民表示，這次「局部降雨」發生在28日（6月）下午，只見街頭一小塊地方「雨勢凶猛」，在地面濺起朵朵水花，而周圍的地面還十分乾燥，天氣也很晴朗，目測降雨範圍只有兩平米（約0.6坪）左右。「這也太牛了！」、「活久見！」，路過市民連連稱奇。

對於這種罕見的天氣景象，南京市江寧區氣象災害防禦中心專家指出，這種神秘的局部降水又叫「局地性降水」，是氣象學中的一個通用名詞，並非指某個特定地區的降水，而是指局部區域的降水。在氣象學上，通常會按照尺度大小把降水劃分為「層狀雲降水」和「對流性降水」。

▲四川成都罕見「局部降雨」引起網友熱議。（圖／翻攝紅星新聞）

▲四川成都街頭的「局部降雨」區域，朝天空看仍晴朗一片。（圖／翻攝紅星新聞）

專家認為，一般而言，層狀雲降水影響範圍較大，可以直接覆蓋整座城市，甚至大半省份，如果是近地面空氣受熱，或高層空氣強烈降溫促使近地面空氣攜帶大量水蒸氣升入高空，再遇冷凝結，就變成了對流性降水，對流性降水的範圍小、強度大、分布不均勻、持續時間短，隨時間變化迅速，就像是游擊隊一樣「神出鬼沒」。

部分網友看到影片後打趣地表示，「那只是一團傷心的雲」；「局部有雨！」；「老天爺表示，不好意思，我們家的原團就剩這麼一點了。」

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