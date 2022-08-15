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機油別換最便宜的！　機車行老闆曝內幕：150元出問題機率大

記者張靖榕／綜合報導

機車機油的價格區間大，代表品質優劣其實也相當明顯，一名車行老闆在TikTok上傳影片表示，民眾常求便宜選用150元的機油，但以車行來說，150元機油要100元工錢才划算，代表該罐機油成本可能連50元都不到，通常還是礦物油，久了會對車子很傷。

▲▼機車行老闆誠心建議，別去車行換150元的機油。（圖／翻攝TikTok「bossdamon.motor」）

▲機車行老闆誠心建議，別去車行換150元的機油。（圖／翻攝TikTok「bossdamon.motor」）

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二手機車專賣的車行老闆戴蒙在TikTok上傳影片分享內幕，表示雖然許多人會加市面上常見150元的機油，但「誠心建議絕對不要加最便宜的油」。他說有良心一點的老闆，150元的機油會以100元成本購入後，只拿50元利潤，但有為數眾多的會選擇買成本30元到40元的礦物油來加，等於收取100元或更多的利潤，而這種礦物油長期使用將對機車引擎造成損壞，反過來說，品質較好的機油，大多是挑合成或半合成油。

@bossdamon.motor 你機油都加多少錢？ #機車 #機油 #機油小教室 #貳輪嶼 #戴蒙老闆 原聲 - 戴蒙老闆好機車

戴蒙強調並非品質低就一定會出問題，而是出問題的機率更大，但也不是機油愈貴愈好，他的建議是「買中間價位」的機油就可以，例如不少人信奉每騎1000公里換一次機油，這時可以換200元至250元的機油就可以，重點是「勤勞更換」。

部分網友疑問，若買150元的機油回家換是否也不好，戴蒙表示在車行換150元的機油是有含工錢的，若不含工錢買的150元的機油較無問題。至於許多網友說自己都加500元甚至到750元的，戴蒙也回應加貴的當然沒有不好，騎乘感會更舒適。

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