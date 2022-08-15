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高雄危樓內部直擊！屋主冒險進入收家當　見滿目瘡痍哽咽

記者賴文萱、林冠吟／高雄報導

高雄市前金區一處新建工地14日發生道路坍塌，導致7棟民宅變成危樓，民宅更一度傾斜到需要怪手支撐。高雄市工務局建築管理處等獲報後也在第一時間緊急將民眾撤離，以免意外發生。事發第二天，15日一早便有住戶冒險進入已被列為危樓的住家中拿取家當，孰料才一踏進家門，原本孰悉的家門早已面目全非，地上佈滿磁磚水泥碎片，牆壁更是肉眼可見的傾斜，看著從小長大的家園如今成了這副模樣，也讓屋主蘇先生不僅悲從中來。

▲▼高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

該處工地建案14日發生地面塌陷事故，坍塌範圍更影響到旁邊民宅，進而導致7棟民宅因此被判定為危樓，工務局獲報後緊急將民眾撤離。由於該處工地已是二度塌陷，今年3月才因施工釀成道路塌陷，遭市府勒令停工，後續的復工申請是由專業技師公會鑑定確認，並由工務局會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會及高雄市結構工程工業技師公會到現場勘查，確認改善之後才在6月20日同意申請，後續不定期請三大工會派員前往工地稽查，並無異常，沒想到8月14日再次發生事故，導致7棟民房變成危樓，還得出動怪手支撐傾斜的房屋。

▲▼高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

事發第二天，一旁的85度C也因受塌陷影響，暫停營業。15日一早就有民眾仍心繫家園，冒著風險進入家中收拾家當。其中一戶因首當其衝，已被工務局劃為危樓將擇日拆除的民宅，屋主蘇先生帶著記者重回這棟自己從小生長的家，輔一進屋，腳下踩的卻是佈滿整個地面的水泥、磁磚碎片，牆壁上的裂縫清楚可見，而地面更不用出動水平儀，光是站在上面，就可以感受到地板傾斜，讓蘇先生相當無奈。

▲▼高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

▲85度C也受塌陷影響，15日暫停營業。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

▲蘇先生無奈表示，光是站著就可以感受到地板是斜的。（圖／記者賴文萱攝）

蘇先生帶著記者走一圈，除滿地的碎片殘骸外，通往2樓的樓梯更因坍塌關係，裸露出大半的鋼筋水泥，讓他也不敢踏上去2樓收拾東西，只能坐在家中少數還算平穩的椅子上，看著已經面目全非，未來更要被拆除的家園，忍不住悲從中來。

▲▼高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

▲通往2樓的樓梯受坍塌影響，露出大半部分的鋼筋水泥。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

▲蘇先生坐在家中勉強還算是平穩處，看著已面目全非的家園，忍不住悲從中來。（圖／記者賴文萱攝）

而蘇先生也透露，父親幾個月前才剛過世，母親不忍父親遺物恐遺失損壞，一早便急著想進家中查看重要物品是否安好，未料才剛進家門，映入眼簾的便是滿滿的斷垣殘壁，讓母子2人都忍不住流下淚來。

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