今起連5天午後大雷雨　雨勢更猛時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（15日）到周五要注意午後大雷雨，其中周三至周五水氣增多，西半部午後局部雷陣雨範圖擴大、對流增強。

▲炎熱天氣讓許多民眾戲水消暑。（圖／記者劉亮亨攝）



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中央氣象局表示，今天南方水氣增多，環境風場為東南風，迎風面的東南部及恆春半島有不定時降雨出現，清晨西半部亦可能有局部短暫陣雨；其他地區仍維持多雲到晴，午後在大台北、中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，必須注意中南部可能有局部大雨發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周二至周五南方水氣較多，環境風場為東南風，迎風面的東南部及恆春半島整天有不定時的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，周二大台北、中南部、各地山區及周三至周五的西半部、東半部山區須留意有午後短暫雷陣雨，其中周二、周三午後中南部有局部大雨發生的機率；此外，這段期間清晨西半部地區亦有局部降雨。

氣象局說，周六、周日水氣減少，各地大多為多雲到晴，清晨中南部有零星降雨，午後西半部及東半部山區仍有局部短暫雷陣雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨，中南部並有大雷雨發生的機率，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。



吳德榮分析，周三至周五台灣仍在太平洋高壓邊緣，高溫微降1度，仍晴朗炎熱，大氣不穩定，水氣增多，西半部午後局部雷陣雨範圖擴大、對流增強，有大雷雨發生的機率，東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。



吳德榮表示，周六、周日熱帶大陸氣團從華中出海，台灣附近水氣減少、晴朗穩定，高溫再升、天氣酷熱，午後局部雷陣雨範圍縮小，且僅侷限山區。