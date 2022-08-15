電眼帥哥徵學生！勇闖「麻省理工」超狂學經歷曝　千人跪了：太神

▲張恆睿的超狂學歷吸引不少網友朝聖。（圖／張恆睿提供）

實習記者黃麗頻／採訪報導

真的超狂！目前就讀於麻省理工學院的高材生張恆睿（Antony），最近在臉書的家教社團公開徵學生，提到自己曾在國際化學奧林匹亞奪得金牌，超乎常人的學歷與優秀亮眼的經歷排排列出，引發網友前往朝聖，忍不住直呼「這是什麼鬼神」、「列出來跟神話一樣」。張恆睿也接受《ETtoday新聞雲》採訪，大方分享自己讀書、備課的秘訣。

張恆睿日前在臉書社團「家教補教學校兼全職、打工、師訓交流」發文，表示想徵一名競賽的學生，以線上教學教授化學，內容包含大學有機化學及競賽化學，更有自備投影片作為教材，也教過台北美國學校的學生，可以用英文上課，並在文末附上驚人的學、經歷。

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而本站也曾報導《國際化學奧林匹亞 台灣奪「2金、2銀」列全球第五》，提到在2020年第52屆國際化學奧林匹亞競賽，在4名代表我國參賽的選手中，張恆睿的表現最佳，榮獲個人排名第16名。

學歷：

麻省理工學院 主修Chemistry and Biology 輔修Biomedical Engineering 升三年級

國立台灣大學 化學系 一年級 （轉學）

雄中科學班畢業

經歷：

2020 國際化學奧林匹亞 金牌 全球排名16

2020 學科能力競賽化學科 一等獎

各類高中化學競賽 你想得到的應該都有

成績：

大一在台灣大學化學系 GPA 4.3/4.3

目前在MIT GPA 5.0/5.0

在台大修過高等有機化學跟有機化學三都A+

MIT advanced organic chemistry A+

免修org chem I和org chem II

教學經驗：

高中在高雄站前哈佛補習班擔任過化學輔導老師

大一在薪哲補習班擔任過化學輔導老師

目前也有一個化奧競賽的學生

教過台北美國學校的學生 可以用英文上課

帶過兩屆暑期化學營隊 ICHOC 講師兼隊輔





▲張恆睿曾代表我國參加國際化學奧林匹亞。（圖／張恆睿提供）

由於張恆睿的學歷、經歷太過精彩，貼文曝光後吸引2千多人朝聖，網友紛紛留言，「跟鬼一樣」、「推，真正的鬼」、「看到都覺得我人生好像只剩吃跟睡覺」、「推！太猛了追不上」、「這是什麼鬼神」、「GPA巨獸」、「來見識一下電神」、「要佩服的地方太多了，都不知道哪個是最厲害的」、「真鬼神」、「列出來跟神話一樣！」

張恆睿向記者表示，在PO文前還很擔心沒有人理，沒想到會如此受歡迎，感謝大家的支持，讓他順利找到學生。他透露，剛開始接家教只是想賺點外快，後來發現自己蠻熱衷於教學，一方面是喜歡跟別人分享、互動，同時還能釐清自己有沒有徹底理解觀念。

張恆睿也大方分享學習秘訣，平時他習慣拿一張紙「邊寫邊讀」，有點像在畫草稿，粗略記下這個部分在講什麼，然後關上書回想剛剛記下的內容，他認為，如果讀書只用看而不動筆，「這樣學習的效率相對起來比較不好」；在英文方面，因為深知自己的單字量不足，他會利用「字根、字首，以及字源」的方式增加記憶點，另外，手機的各項單字APP也是一個很好的輔助工具。

除了這些秘訣，張恆睿覺得「抓重點」也是學習很重要的環節，當初在準備化學競賽時，有時候都會找不太到考試的重點，「只好將全篇都讀下來。」所以他在教課時，會告訴學生哪個地方是必考重點，哪些是知道就好，或可以跳過不看，讓學生更有效率的準備競賽，「畢竟化奧（國際化學奧林匹亞）其實是需要讀很多原文書的，在時間有限的情況下，讀書效率很重要。」

▲未來的就業方向，是張恆睿就讀MIT的原因之一。（圖／張恆睿提供）

談及如何踏入化學的奧妙世界，張恆睿說，國中的時候覺得有機結構看起來很酷，後來進入科學班，因為數學底子較差，就決定投入化學競賽，「沒想到化學也要用到很大量的數學哈哈。」不過，他讀得很快樂也很喜歡這個科目，未來想要朝生化及醫藥研究方向發展，這也是他就讀MIT（麻省理工學院）的原因之一。

雖然目前已經找到家教學生，張恆睿開朗說道，「但我還想要找化學競賽的團班學生，希望還能有人來私訊我。」