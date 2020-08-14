國際化學奧林匹亞　台灣奪「2金、2銀」列全球第五

▲2020年第52屆國際化學奧林匹亞競賽我國參賽選手，左起為張恆睿、黃士朋、吳建沂、陳孟甫。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

2020年第52屆國際化學奧林匹亞競賽日前完賽。教育部表示，60個國家、231名參賽學生中，代表我國參賽的4名學生共獲得2金及2銀佳績，國際排名第5名。以金牌數計算，越南與美國分別獲得4金，並列第1名，中國與新加坡為3金，我國及韓國皆為2金。其中，以高雄市立高雄高中學生張恆睿表現最佳，榮獲個人排名第16名。

教育部說明，我國代表隊由台灣師範大學化學系主任王禎翰等10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選4階段，從1,704名學生中選出4位代表參賽。

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教育部指出，我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，截至2019年止，總計獲52金、48銀、11銅。近10年我國國際平均排名前5名，並曾於1993、1997、2009、2013、2015及2017年獲得國際排名第1。

教育部也說，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，本項競賽獲得金牌、銀牌與銅牌者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者可推薦入大學院校各本學系；競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，同一年度獲得同一學科或不同學科二種以上獎項者，擇優頒給最高獎額。

教育部表示，本競賽明年主辦國家為日本，我國將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流，並為國家爭取榮譽。