快訊／美5參眾議員抵台　蔡英文明早接見訪團

記者杜冠霖／綜合報導

日前美國國會眾議院院長裴洛西訪台，引起國際關注，中國大陸也隨即展開一連串動作打壓，然而，此舉卻不影響美國官員訪台意願，14日又有一架美空軍C-40C行政專機降落於松山機場，而該訪團由1名參議員、4名眾議員組團，對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府表達誠摯歡迎。總統蔡英文將在15日上午，於總統府接見訪問團。

▲美國參議員馬基率團來台。（圖／翻攝自Ed Markey臉書）



張惇涵表示，此次訪問團成員另包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）等，共5位跨黨派國會議員，不但橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

▲5美參眾議員抵台。（圖／ETtoday製）



張惇涵表示，尤其在中國以軍演，升高台海及區域緊張情勢之際，馬基主席率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定之決心。

張惇涵表示，期盼透過此次交流，台美雙方就區域局勢、經貿關係及各項共同密切關注之議題交換意見，持續深化台美合作關係，持續維護台海及區域和平穩定，並持續強化全球民主韌性。