警署統計暑假青少年犯罪吸毒最多　1619人涉毒籲請家長留心

▲彰化縣警局人員暑假執行青春專案、掃蕩轄區德州撲克場所。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北爆導

警政署刑事局從7月1日至8月31日規劃暑期青春專案，針對青少年涉及毒品、詐騙、色情、賭博及少年偏差行為五項目實施查緝、宣導工作，刑事局統計到14日止，全台各警察機關從7月迄今已查緝販賣毒品案832件970人、吸食毒品案1537件1619人、兒童及少年性剝削案201件246人、集團性詐欺案或擔任車手646件894人、參與賭博或意圖營利214件520人，期間並查獲偏差行為少年974人。

刑事局指出：暑假期間青少年因無課業壓力時間較多，易呼朋引伴深夜留連網咖、電子遊戲場等娛樂場所，或從事賭博行為，包括涉足德州撲克、百家樂等賭場，甚至進行網路簽賭、參與線上德州撲克博奕，警方為避免青少年接觸染上賭癮，警政署於暑期青春專案期間，規劃青少年涉足德州撲克等不當場所全國同步聯合稽查勤務。

▲台東縣警方暑假執行青春專案掃蕩轄區德州撲克場所。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署通令全國同步聯合稽查從8月13日晚間實施至14日凌晨結束，警方鎖定轄區類似有德州撲克博奕遊戲的桌遊店、或博奕遊戲複合式餐廳等場所，盤查是否有青少年涉足其中或有賭博情事，期間查緝、盤查涉及餐與賭博、意圖營利520人。

警政署呼籲，家長應多留意孩子沉迷賭博之警訊，若發現孩子經常跟父母或同學借錢，或是突然變很有錢，均要特別注意，青少年接觸賭博除受同儕影響好奇外，會影響孩子養成不勞而獲價值觀，一旦發現應即時導正其偏差價值觀，建立正確金錢觀念，避免誤入賭博詐騙陷阱。

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