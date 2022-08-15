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社會 社會焦點 保障人權

20歲情侶淪豬仔！KK煉獄直擊電擊+抽血嚇壞　阿公急籌200萬救人

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一對20歲小情侶，1月間在臉書「偏門工作」社團，找到至柬埔寨賭場的工作，輕鬆月入6萬台幣，於是2人搭機前往柬埔寨淘金，未料到達後根本是要他們從事詐騙工作，要求離職就被虐打，還被賣到有名的緬甸KK園區，男友趁隙通知台灣的阿公求救，支付約200萬台幣後才獲救，2人8月4日回台後仍對這6個月的驚險淘金夢心有餘悸。

▲▼小吳及小朱情侶到柬埔寨掏金，竟被要求從事詐騙，2人被轉賣到緬甸KK園區，阿公奔走付200萬救人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲小吳及小朱情侶被轉賣到緬甸KK園區 。（圖／記者陳以昇翻攝）

化名小吳、小朱的小情侶表示，在今年1月，在臉書「偏門工作」社團裡，看到有柬埔寨賭場徵才，可以輕鬆月入台幣5、6萬，住宿2人還可以住情侶房，2人討論後想要去淘金，於是私訊詢問細節後，2月間就搭機飛往柬埔寨，沒想到竟是惡夢的開始。

▼小吳及小朱被轉賣到緬甸KK園區，在泰國過境住旅館 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小吳及小朱情侶到柬埔寨掏金，竟被要求從事詐騙，2人被轉賣到緬甸KK園區，阿公奔走付200萬救人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

到了當地發現，根本不是賭場工作人員，竟是要從事詐騙工作，對方甚至恐嚇他們，如果沒做好或是業績不好沒騙到人，要抓他們去「賣器官」，2人商量後提出離職，竟直接被抓進一間黑色小房間凌虐、痛毆，還用電擊棒攻擊他，小吳手部虎口處還留下傷疤。

▼小吳右手虎口處還留下疤痕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小吳及小朱情侶到柬埔寨掏金，竟被要求從事詐騙，2人被轉賣到緬甸KK園區，阿公奔走付200萬救人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2人表示，當時被關在不同房間裡，聽到有人被抓去毆打、抽血，更被活活電擊到死，女友小朱回憶當時，雖然沒有被凌虐，但看守的男子都用色瞇瞇眼光打量她的胸、臀及下半身，幸好僅用言語騷擾她，沒有動手性侵。

最後2人被賣往緬甸有名的KK園區，在過境泰國旅館居住時，趁隙用手機向台灣的阿公求救，阿公得知後大力四處奔走，尋求管道救孫子，共計付了台幣約200多萬元後，成功救回這對小情侶，在經歷6個月的恐怖之旅，8月4日順利返台。

▼阿公奔走付200萬救人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小吳及小朱情侶到柬埔寨掏金，竟被要求從事詐騙，2人被轉賣到緬甸KK園區，阿公奔走付200萬救人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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