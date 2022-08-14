挖地道搶銀行！他學電影「下秒坍方」慘了　困瓦礫堆8hrs被活逮

記者吳美依／綜合外電報導

義大利羅馬一名男子離奇受困坍塌地道，被土石及瓦礫埋沒，受困8小時後終於獲救，卻立刻遭到逮捕。原來，警方調查後發現，他很可能是犯罪集團的一份子，為了搶劫銀行，竟然異想天開，仿效電影情節挖掘地道，最後卻發生坍方意外，弄巧成拙。

▲羅馬消防隊正在拯救一名受困坍塌地道的男子，此人後來被懷疑是為了仿效電影情節搶銀行 。（圖／達志影像／美聯社）



CNN等外媒報導，義大利國家憲兵（Carabinieri，又稱卡賓槍騎兵）證實，他們11日晚間接獲通報，但在事發不久後，就依序逮捕4人，分別為受困男子、2名試圖駕車逃逸的嫌疑人，以及最後一名共犯，「我們不排除他們是竊賊的可能性」。

▲男子受困8小時才獲救 。（圖／達志影像／美聯社）



警方指出，義大利13-15日迎接仲夏節（Ferragosto）三天連假，許多民眾選擇遠離都市喧囂，前往鄉間度假，首都羅馬也因此相對冷清，而4名嫌犯在銀行附近租了一間店面，作為身分掩護，實際上正是計畫趁著這段時間，實施搶劫計畫。鄰居們得知此事深感驚訝，「我們都以為他們還在裝潢，沒人知道他們是搶匪。」

受困男子目前仍在聖卡米洛醫院（San Camillo Hospital）住院觀察，2名駕車逃逸嫌犯的辯護律師帕斯卡蘿薩（Carmine Pascarosa）說，他的當事人與此案無關，只是偶然經過，被一名男子攔截求助，才會出現在那間偽裝的店面。他們目前因為拒捕而遭起訴，此外沒有背負其他罪名。