蔡英文支持「智堅戰清白」　轉進人生戰場「也是承擔大局」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅12日下午召開記者會，宣布退出桃園市長選戰，改由立委鄭運鵬接棒。對此，總統蔡英文12日透過臉書發文表示，民進黨的立場沒有改變，大家一樣支持林智堅從選舉戰場轉進他人生戰場，堅持捍衛自己的人格與清白。相信鄭運鵬能夠在最短時間內快速整隊，延續桃園市長鄭文燦市長8年桃園執政的進步與光榮。

蔡英文表示，林智堅今日中午向選對會報告，不願意看到桃園和全國的選情失焦，甚至整個民進黨因他一人受到影響，故林智堅向選對會表達，一場市長選戰影響一座城市的發展，為了讓桃園的未來更好，選戰必須回歸正軌。選舉的戰場不能因為個人被模糊焦點，但林智堅不退縮、不畏懼，欲轉往另一個戰場，為自身清白而戰。

「一個人的清白是一輩子的。」蔡英文表示，就像自己2天前說的，民進黨支持林智堅尋求後續救濟，捍衛自己的人格跟清白。今日，民進黨的立場沒有改變，全體選對會成員一樣支持林智堅從選舉戰場轉進到他人生的戰場，堅持捍衛自己的人格與清白。林智堅選擇專注人生的戰場，也是考量大局、選擇承擔。

蔡英文表示，全體選對會成員都為林智堅這1個月以來，連續遭受到的惡意攻擊而感到不甘，也捨不得看見他被鋪天蓋地的攻擊，負傷堅守戰局。而選對會成員要再次為林智堅當時願意為民進黨，承擔守住桃園的重任表示感謝。為了桃園更好的使命、延續鄭文燦8年輝煌政績，大家是同一個團隊，必然要團結繼續努力，自己則要感謝鄭運鵬，願意承接桃園市長選戰的使命。

蔡英文說，無論是在立法院或在桃園，鄭運鵬一直都在戰場的第一線，相信這段時間以來，大家都看到鄭運鵬的有情、有義、有戰力。桃園隊陣形調整，但戰士腳步不會停。鄭運鵬是桃園最資深的現任立委，也是鄭文燦打造新桃園最重要的夥伴，相信鄭運鵬一定能在最短的時間內，快速整隊、強化戰力、急行軍前進，也相信桃園鐵三角以及桃園隊必能延續鄭文燦8年桃園執政的進步與光榮。

蔡英文表示，戰場雖然一分為二，鄭運鵬戰桃園、林智堅戰清白，但如同2天前自己所言，大家要相信自己的同志，今天，他們仍然帶著相信林智堅的心，希望大家支持林智堅在自己的人生戰場上，堅定向前。

蔡英文說，她要告訴所有支持者，一起把不捨、不平的情緒轉化為堅持桃園進步的力量。「只要我們團結，就沒有克服不了的難關。我們相信鄭運鵬、支持鄭運鵬，也希望大家，支持鄭運鵬，讓桃園堅定向前」。