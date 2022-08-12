無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

▲女子無辜捲入同事感情糾紛，遭強擄上車性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名女子莫名捲入同事感情糾紛，被不認識的夫妻倆強行拉上車擄走，更被楊姓男子指侵得逞。事後女子被囚禁在倉庫內，楊男還要求女子陪酒，最後女子趁著對方酒醉，趕緊逃走找附近超商店員求救報警。桃園地院依共同犯剝奪他人行動自由罪處楊男4月，得易科罰金，還有強制性交罪處4年6月；妻子則是因為負責駕車同樣剝奪他人自由，處拘役50日，緩刑2年。

判決指出，女子小君（化名）從事八大行業，卻無辜捲入楊男與同事的感情糾紛，去年11月20日晚間11時許，楊男前往小君的工作場所欲尋找她同事，見小君不理睬，竟強行欲將其拉上車，看到監視器畫面的員工趕緊出來制止，楊男才作罷。

未料，小君仍在她家附近的巷子被埋伏的楊男抓到，並強行以頭下腳上的方式拉她上車，楊男妻子則是負責開車駛離現場，載往夫妻倆的住處。

返家路上，楊男用布將小君的頭蓋住，並強行撥開小君內褲指侵約1分鐘。抵達住處後，楊男再將小君帶往倉庫，拿下布要求小君陪他喝酒，結果楊男喝醉，小君顧不得鞋子未穿、隨身包包未拿，即趕忙下樓摸索尋獲該處1樓鐵捲門遙控器鑰匙，打開鐵捲門逃離，並跑到附近的超商向店員求救報案。

審理時夫妻倆均否認剝奪小君的行動自由，楊男更辯稱沒有指侵，當時車內位置也不大，小君才會頭下腳上，她一直掙扎所以有打她的屁股；楊妻表示自己沒看到也不知道有無性侵一事，案發前曾遭楊男施暴，因為害怕才幫忙犯案。

不過，根據小君的驗傷報告，確實有在陰道採集到男性DNA檢體，楊男則稱，「她是做八大，可能我給她小費，她自己脫下褲子，我才有摸她。」

法官指出，楊妻說法有避重就輕可能，不採信辯詞，根據驗傷報告也能認定楊男確實有性侵行為，依共同犯剝奪他人行動自由罪，楊妻處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年；由於楊男是基於性侵犯意而限制小君自由，處4月得易科罰金，強制性交罪處4年6月，可上訴。