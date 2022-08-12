　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子無辜捲入同事感情糾紛，遭強擄上車性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名女子莫名捲入同事感情糾紛，被不認識的夫妻倆強行拉上車擄走，更被楊姓男子指侵得逞。事後女子被囚禁在倉庫內，楊男還要求女子陪酒，最後女子趁著對方酒醉，趕緊逃走找附近超商店員求救報警。桃園地院依共同犯剝奪他人行動自由罪處楊男4月，得易科罰金，還有強制性交罪處4年6月；妻子則是因為負責駕車同樣剝奪他人自由，處拘役50日，緩刑2年。

判決指出，女子小君（化名）從事八大行業，卻無辜捲入楊男與同事的感情糾紛，去年11月20日晚間11時許，楊男前往小君的工作場所欲尋找她同事，見小君不理睬，竟強行欲將其拉上車，看到監視器畫面的員工趕緊出來制止，楊男才作罷。

未料，小君仍在她家附近的巷子被埋伏的楊男抓到，並強行以頭下腳上的方式拉她上車，楊男妻子則是負責開車駛離現場，載往夫妻倆的住處。

返家路上，楊男用布將小君的頭蓋住，並強行撥開小君內褲指侵約1分鐘。抵達住處後，楊男再將小君帶往倉庫，拿下布要求小君陪他喝酒，結果楊男喝醉，小君顧不得鞋子未穿、隨身包包未拿，即趕忙下樓摸索尋獲該處1樓鐵捲門遙控器鑰匙，打開鐵捲門逃離，並跑到附近的超商向店員求救報案。

審理時夫妻倆均否認剝奪小君的行動自由，楊男更辯稱沒有指侵，當時車內位置也不大，小君才會頭下腳上，她一直掙扎所以有打她的屁股；楊妻表示自己沒看到也不知道有無性侵一事，案發前曾遭楊男施暴，因為害怕才幫忙犯案。

不過，根據小君的驗傷報告，確實有在陰道採集到男性DNA檢體，楊男則稱，「她是做八大，可能我給她小費，她自己脫下褲子，我才有摸她。」

法官指出，楊妻說法有避重就輕可能，不採信辯詞，根據驗傷報告也能認定楊男確實有性侵行為，依共同犯剝奪他人行動自由罪，楊妻處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年；由於楊男是基於性侵犯意而限制小君自由，處4月得易科罰金，強制性交罪處4年6月，可上訴。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救
明天9縣市亮高溫燈號　午後換雷陣雨發威「降雨熱區曝」
緬甸KK園區要宰豬了！運到公海摘器官「屍體丟海中」
國旅補助住宿「額度剩5成」　9月這周可能沒了
載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死
男抓「半裸女」壓頭入水　10秒誇張畫面曝
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／下班注意！國1北上楠梓段「2車事故」　後方紫爆回堵6公里

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

法庭外飆罵「不要臉」！9分鐘連珠炮狂轟對手　悍婦暴走代價更慘

無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

加油島錢包整個偷走　5萬元1天花光光...東港警26小時逮賊

載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍出巡、奉旨賑孤」登場　上百信徒參與

心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

阿伯騎車闖紅燈被罵暴怒　追上攔車嗆：你什麼東西？

昆凌產後亮相「還不滿意自己的狀態」　曝光周杰倫演唱會時間

快訊／下班注意！國1北上楠梓段「2車事故」　後方紫爆回堵6公里

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

法庭外飆罵「不要臉」！9分鐘連珠炮狂轟對手　悍婦暴走代價更慘

無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

加油島錢包整個偷走　5萬元1天花光光...東港警26小時逮賊

載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍出巡、奉旨賑孤」登場　上百信徒參與

心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

快訊／下班注意！國1北上楠梓段「2車事故」　後方紫爆回堵6公里

林凱威主動發問　葉總一眼看出問題

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

路人情侶只摸「品種狗」推開16歲米克斯　媽爆氣拉走：別碰我的狗

《沉香如屑》成毅吻戲突扮鬼臉　楊紫「被分手」怒：想給他一拳

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

全年CPI上修至2.92％創14年新高　電價影響0.04個百分點

超多人都在犯！專家曝「3大養髮NG行為」　小心掉髮、出油更嚴重

打不開門！他以為遇到「鬼擋門」　一用力驚見「變形米奇」卡門縫

泰國新冠肺炎警戒等級調降！　10月起不可強制隔離病患

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

前棒球國手陰經龍5刀狠殺女友！下場出爐

獨／台女「皮皮」現身！親揭柬埔寨詐騙煉獄

即／國1南下嚴重車禍！3大貨車撞成一團

快訊／議員林穎孟涉貪　與前男友雙雙遭起訴

全家確診隔離　妻敲門赫見「丈夫倒床上」死亡

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

時間管理大師！淫教授劈9女超色對話曝

台中警備隊長身體不適突倒地　搶救不治享年55歲

「流產大量出血」拖延服勞務　運大麻E奶網紅遭通緝

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

即／高雄哈瑪星驚見女浮屍！　卡小船邊「臉部朝下」

更多熱門

相關新聞

先上課拿1300元！桃機車駕訓補助再增上千名額

先上課拿1300元！桃機車駕訓補助再增上千名額

桃園市政府配合交通部推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，強化民眾防衛性駕駛道路的安全觀念。桃園交通局為鼓勵民眾踴躍報名，除了公路總局原核定的3249人，今年還加碼200萬元提供1500個名額，讓更多參與訓練計畫的人可以獲得1300元訓練補助費。

小檜溪4字頭引爆「多空交戰」　在地人列舉優勢評：要跌很難

小檜溪4字頭引爆「多空交戰」　在地人列舉優勢評：要跌很難

鄭文燦上東森農場力推桃園有機伴手禮

鄭文燦上東森農場力推桃園有機伴手禮

傳鄭運鵬可能代替林智堅出戰桃園　網友怒

傳鄭運鵬可能代替林智堅出戰桃園　網友怒

街友闖民宅想硬上　她不從遭痛毆

街友闖民宅想硬上　她不從遭痛毆

關鍵字：

桃園指侵八大行業感情糾紛夫妻酒醉

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

獨／柬埔寨親人報平安「視訊卻沒穿褲子」真相曝光

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面