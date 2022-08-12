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妙齡女睡醒驚見裸男　竟是街友闖入想硬上！她不從遭痛毆

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲街友闖入女子住處欲性侵，女子奮力抵抗反遭痛毆。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／台中報導

台中一名黃姓男子為居無定所的街友，因竊盜案出獄沒多久，又隨機闖入民宅，發現一名女子躺在地下室的房間睡覺，竟脫光衣服強壓女子脫去內褲指侵，雙方扭打約10分鐘後，黃男逃離跑往公共女廁躲起來，最終仍遭警方逮捕歸案。法官依強制性交罪，處黃男7年6月。

判決指出，黃男在2019年曾因竊盜案入獄服刑，直到隔年11月才出獄。不過黃男仍不悔改，在去年8月13日闖入女子庭庭（化名）的住處，發現庭庭正在地下室夾層的房間內睡覺後，黃男脫下衣褲，只剩一條內褲走到庭庭旁邊後，立刻將驚醒的庭庭壓制。

庭庭不斷反抗掙扎，卻遭黃男出手毆打、指侵得逞，約10分鐘後，庭庭假借要上廁所，上樓趁隙離開，向現場的裝潢工求救，黃男發覺後自後門逃離。

經員警獲報到場勘查採證，採集到黃男的指紋、鞋印，循線發現黃男已經搭車南下，隔天終於查獲躲在某公園女廁的黃男。

法官審酌，黃男強暴行為已嚴重侵害被害人之身心健康，同時破壞社會秩序與生活安全，應予嚴懲，考量黃男至今仍未與庭庭達成和解並賠償損害，依侵入住宅強制性交罪，處有期徒刑7年6月。

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