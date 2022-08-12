林智堅退選…由鄭運鵬上場　網一片哀嚎：沒比較好

▲林智堅論文抄襲事件延燒傳由鄭運鵬接棒桃園，引網民哀嚎。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「小英男孩」林智堅的論文抄襲風波爭議越演越烈，在這選舉將近的節骨眼，今天中午傳出「林智堅退選恐由鄭運鵬」代替他出戰桃園的消息，此事在PTT論壇炸鍋，不少網友哀嚎：拜託不要、沒比較好啊。

一名網友於PTT論壇貼出《聯合報》的新聞，內容是因林智堅深陷「論文門」風暴，而有知情人士透漏民進黨今天中午在總統官邸臨時召開選對會。此位知情人士又表示，林智堅已主動表達退選，而未來接棒人選，擬由民進黨桃園在地立委鄭運鵬上陣。而該網友也在文末備註「月月鳥起飛？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民進黨的桃園市長候選人可能由鄭運鵬接棒，網友們都覺得越換越差。（圖／記者林敬旻攝）

此文一出隨即在PTT上炸鍋許多人表示，「鄭寶清表示....」、「為什麼是在總統官邸開dpp的選對會啊」、「換一個更爛的」、「笑死 同船隊友」、「比雕逆襲小智 十年不晚」、「這兩個堅哥還比較好」、「教你換人，是換個更好的。他媽的換個更爛的？」、「昨天才被電爆 還敢出來」、「選錯會還是選對會啊？」、「拜託不要換」、「沒學位，可以拿政績出來選，還退啥？」、「鄭寶清哭暈」。

不少網友認為此舉狠狠打臉之前替林智堅背書的人，「等於打臉之前挺堅的」、「不可能不堅持吧!!不是說都在抹黑他嗎」、「笑死 幫抄跑背書的」、「支持小智論文的咖會是什麼好咖？」、「心裡沒鬼不要退選啊」、「笑死 不是全黨挺一人？」、「怎麼換一個替假論文背書的人」、「旋轉門，走了超跑來了背書」、「抄襲的退選 幫忙扯謊的接棒 真把死忠當智障」。