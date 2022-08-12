　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林智堅退選…由鄭運鵬上場　網一片哀嚎：沒比較好

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件延燒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲林智堅論文抄襲事件延燒傳由鄭運鵬接棒桃園，引網民哀嚎。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「小英男孩」林智堅的論文抄襲風波爭議越演越烈，在這選舉將近的節骨眼，今天中午傳出「林智堅退選恐由鄭運鵬」代替他出戰桃園的消息，此事在PTT論壇炸鍋，不少網友哀嚎：拜託不要、沒比較好啊。

一名網友於PTT論壇貼出《聯合報》的新聞，內容是因林智堅深陷「論文門」風暴，而有知情人士透漏民進黨今天中午在總統官邸臨時召開選對會。此位知情人士又表示，林智堅已主動表達退選，而未來接棒人選，擬由民進黨桃園在地立委鄭運鵬上陣。而該網友也在文末備註「月月鳥起飛？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件，總幹事鄭運鵬回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨的桃園市長候選人可能由鄭運鵬接棒，網友們都覺得越換越差。（圖／記者林敬旻攝）

此文一出隨即在PTT上炸鍋許多人表示，「鄭寶清表示....」、「為什麼是在總統官邸開dpp的選對會啊」、「換一個更爛的」、「笑死 同船隊友」、「比雕逆襲小智 十年不晚」、「這兩個堅哥還比較好」、「教你換人，是換個更好的。他媽的換個更爛的？」、「昨天才被電爆 還敢出來」、「選錯會還是選對會啊？」、「拜託不要換」、「沒學位，可以拿政績出來選，還退啥？」、「鄭寶清哭暈」。

不少網友認為此舉狠狠打臉之前替林智堅背書的人，「等於打臉之前挺堅的」、「不可能不堅持吧!!不是說都在抹黑他嗎」、「笑死 幫抄跑背書的」、「支持小智論文的咖會是什麼好咖？」、「心裡沒鬼不要退選啊」、「笑死 不是全黨挺一人？」、「怎麼換一個替假論文背書的人」、「旋轉門，走了超跑來了背書」、「抄襲的退選 幫忙扯謊的接棒 真把死忠當智障」。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
獨／林智堅民調落後張善政10%！　蔡英文快刀換堅幕後關鍵
快訊／雷雨彈發威！13縣市升級豪大雨特報　嚴防雷擊淹水
王世堅大讚林智堅有勇氣　「比賽還沒開始、換雙鞋子穿」
快訊／真的一屍多命！論文案傷其他縣市　林智堅：政見無法被看見
快訊／蔡英文「非常不捨林智堅」　相信他、相信論文清白
快訊／林智堅宣布退選　下一步規劃曝光
高雄獼猴滅門血案！　「6猴4死」解剖結果出爐
快訊／林智堅為論文風波道歉　「我坦然離開，抱歉半途成為傷兵」
全文／林智堅宣布退選！　認了不夠努力、寫作有瑕疵
快訊／鄭運鵬確定選桃園　林智堅：讓桃園延續鄭文燦八年光榮
快訊／林智堅正式宣布退選桃園市長！
LIVE／林智堅退選桃園市長　民進黨記者會說明
2人在同一台車上！傳林智堅退選「換鄭運鵬」　鄉民全炸了
安海契火燒車「被宣判腦死」　遺願將器捐
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雷雨彈持續發威！13縣市升級豪大雨特報　嚴防雷擊淹水

486先生「火力支援100萬」　力挺鄭運鵬出戰桃園：我支持他

「我逃回台灣了」他成功脫離柬埔寨！　眾人一看笑歪：求後續

林智堅退選…由鄭運鵬上場　網一片哀嚎：沒比較好

兒童重症已162起「5歲以下占2／3」　羅一鈞曝2關鍵原因

第四輪快篩下周一開賣！羅一鈞保證：BA.5驗得出　這樣買多湊5支

桃園+2429「連4天上升」　衛生局籲家長開學前帶幼童打疫苗

4歲童有2個媽「法律上被迫單親」　全台首案同志收養家庭聲請釋憲

估BA.5疫情「台灣不會像日本」！指揮中心曝數據：戰戰兢兢不敢樂觀

快訊／雷雨彈持續開炸！南台灣3縣市猛烈雨勢轟1小時　警戒區出爐

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

快訊／雷雨彈持續發威！13縣市升級豪大雨特報　嚴防雷擊淹水

486先生「火力支援100萬」　力挺鄭運鵬出戰桃園：我支持他

「我逃回台灣了」他成功脫離柬埔寨！　眾人一看笑歪：求後續

林智堅退選…由鄭運鵬上場　網一片哀嚎：沒比較好

兒童重症已162起「5歲以下占2／3」　羅一鈞曝2關鍵原因

第四輪快篩下周一開賣！羅一鈞保證：BA.5驗得出　這樣買多湊5支

桃園+2429「連4天上升」　衛生局籲家長開學前帶幼童打疫苗

4歲童有2個媽「法律上被迫單親」　全台首案同志收養家庭聲請釋憲

估BA.5疫情「台灣不會像日本」！指揮中心曝數據：戰戰兢兢不敢樂觀

快訊／雷雨彈持續開炸！南台灣3縣市猛烈雨勢轟1小時　警戒區出爐

昨晚才說「權力慾望不高」挺堅到底！鄭運鵬臉書被灌爆：賀上位

台南參加第62屆全國科展大放異彩　黃偉哲市長大讚

二寶媽摸到硬塊、晚婚女流產驚覺腫脹　竟是「三陰性乳癌」

小色貓「趴床咬咬」超忙碌！媽走近一看羞爆：到底要偷幾顆

獨／林智堅民調落後張善政10.9%　蔡英文快刀換堅幕後關鍵

林智堅退選桃園！柯志恩點名蔡英文道歉　「挺堅令」毫無是非羞恥

賽揚獎模擬投票　39歲韋蘭德美聯高票領跑！大谷仍沒進前五

快訊／雷雨彈持續發威！13縣市升級豪大雨特報　嚴防雷擊淹水

想確認沒染疫？美FDA最新指南：5天居家篩檢3次陰性

摩鐵針孔魔人！建築工偷拍4個月46人受害　3女被裝AIRTAG定位追蹤

上銬男被暴打片瘋傳　他警告「別去柬埔寨」

生活熱門新聞

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

倒吃甘蔗！「五生肖」苦過更有福

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

林智堅台大上課「1年打卡12次」　自嗨文被挖出

林智堅跟審查委員「交換名片」！網喊扯：來交朋友嗎

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」：越描越黑

辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場

「網美口X到狂吐」　陸網見性侵行事曆：抓去槍斃

烏克蘭正妹自爆「上下晃動」運動片　13秒4花樣萬人朝聖

更多熱門

相關新聞

快訊／蔡英文「非常不捨林智堅」　相信他、相信論文清白

快訊／蔡英文「非常不捨林智堅」　相信他、相信論文清白

深陷論文風波的民進黨桃園市長參選人林智堅12日下午召開記者會，宣布退出桃園市長選戰。對此，民進黨秘書長林錫耀表示，兼任黨主席的總統蔡英文對於林智堅個人遭遇的冤屈，為大局希望切割戰場，避免選舉失焦，感到非常不捨，總統認為林智堅個人是清白的，論文抄襲問題還是相信他。

林智堅退選　高虹安：早知如此何必當初

林智堅退選　高虹安：早知如此何必當初

快訊／林智堅為論文風波道歉　「我坦然離開，抱歉半途成為傷兵」

快訊／林智堅為論文風波道歉　「我坦然離開，抱歉半途成為傷兵」

全文／林智堅發表聲明退選　承認個人努力不夠、寫作有瑕疵

全文／林智堅發表聲明退選　承認個人努力不夠、寫作有瑕疵

協助大武鄉圖書館新建　劉櫂豪爭取花東基金補助

協助大武鄉圖書館新建　劉櫂豪爭取花東基金補助

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長林智堅鄭運鵬桃園民進黨蔡英文論文

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

倒吃甘蔗！「五生肖」苦過更有福

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面