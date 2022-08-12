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快訊／民進黨宣布：鄭運鵬即起接棒參選　支持林智堅退選為清白奮戰

▲民進黨秘書長林錫耀回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

桃園市長參選人林智堅論文案延燒，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但選對會12日中午臨時召開會議，討論是否「換堅」。民進黨秘書長林錫耀表示，選對會成員同意林智堅所提出的要求，全力支持林智堅為個人的清白及個人人格繼續奮戰到底，不管是救濟、訴訟都不是短時間內可以馬上有結果，因此讓他專心去為個人清白奮戰，這是選對會全力而一致的支持。

林錫耀表示，今臨時通知大家來參加記者會，主要是向各界說明今天中午選對會開會的決定，如大家所聽到的，桃園市長參選人林智堅在中午選對會，向所有成員表達他為了捍衛個人清白，必須離開選舉的戰場，所以選對會經過充分的意見交換，也共同體認到，現在這場選舉如果繼續被論文的議題糾纏，會讓選舉焦點失焦、走調，絕非這場選戰應有的格調。

林錫耀說，選對會成員同意林智堅所提出之要求，全力支持林智堅為個人的清白及個人人格繼續奮戰到底，不管是救濟、訴訟都不是短時間內可以馬上有結果，因此讓他專心去為個人清白奮戰，這是選對會全力而一致的支持。

針對桃園市未來選戰接棒的人選，林錫耀指出，選對會經過充分討論跟考量後，認為目前選舉鐵三角「桃園市長鄭文燦、林智堅候選人、總幹事鄭運鵬」3人搭配非常好，再加上鄭運鵬委員是現任最資深的立委，對桃園了解最多，不但可以延續鄭文燦的政績，也可以充分的、立即的投入接棒戰場，所以大家一致同意由鄭運鵬委員接棒，立即投入這場選戰。

林錫耀強調，不論是政界黨公職、學界教授、中研院院士，或許多不知名的支持者、網友，對這段時間林智堅所面臨的遭遇感到不平，也不斷地為他辯護、澄清，「我們在這個機會，也要向大家表示萬分的感謝。」

「我們對未來選舉一定會迅速整隊完成，讓這場選戰回到正軌，絕對有信心轉守為攻。」林錫耀補充，鄭文燦過去8年這麼好的政績，一定要繼續延續下去，民進黨全黨上下，絕對會全心全力投入未來這場選舉，只要選舉回到正軌，他們有自信可以打贏，造福全桃園鄉親。

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