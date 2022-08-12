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吃晚餐險噎死！花蓮男倒地無呼吸　警消與家屬接力救命

▲家屬即時撥打119報案且接受線上指導，在救護人員到達前施行冷靜依循指引進行CPR急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

家屬即時撥打119報案且接受線上指導，在救護人員到達前施行冷靜依循指引進行CPR急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名年約70歲男性吃東西不慎噎住，倒地沒有呼吸，家人立即撥打119求救，119指揮中心小隊長彭康祐線上指導CPR，並執行高級心臟救命術，在送醫途中即恢復意識及呼吸，成功挽救男子性命。

消防局表示，美崙分隊高級救護技術員温宗豪和梁致棋及隊員徐逸承和林經堯趕赴現場，初步判斷患者為異物梗塞造成的心肺功能停止，情況十分危急，經迅速搶救從患者咽喉中取出多塊異物後，患者於現場恢復意識和呼吸，甚至於救護車送醫途中，患者已經清醒並可以對話，經醫院治療後隔日就順利康復出院返家休養，成功保住一命。

▲家屬即時撥打119報案且接受線上指導，在救護人員到達前施行冷靜依循指引進行CPR急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

救援人員迅速搶救從患者咽喉中取出多塊異物後，患者於現場恢復意識和呼吸，甚至於救護車送醫途中，患者已經清醒並可以對話。
 
當日施予急救之救護人員近日前往該患者家中關心其身體狀況，男子表示，幾乎無神經學受損，恢復情形極為良好，並十分感謝消防隊救回一命，讓自己得以重生。

消防局緊急救護科科長林武正指出：「有賴於現場高級救護技術員的即時判斷及團隊合作，利用CPR胸外按壓和進階呼吸道處置排除口中異物，才從鬼門關搶回男子的性命，並呼籲小孩和長者應減少食用容易噎到的食物，例如：果凍、湯圓、魚骨頭及麻糬等，避免意外的發生。」

▲家屬即時撥打119報案且接受線上指導，在救護人員到達前施行冷靜依循指引進行CPR急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲救護人員近前往該患者家中關心男子其身體狀況，男子表示，恢復情形極為良好，並十分感謝消防隊救回一命，讓自己得以重生。
 
消防局救護教官梁致棋提醒，異物梗塞有分很多種程度，處置也大不相同，輕度的梗塞患者通常意識是清楚的，異物阻塞部分的氣管，仍可稍微呼吸，這時可鼓勵他用力咳嗽，千萬不可用力拍背；重度的異物梗塞，無法發出任何聲音，呼吸困難及發紺，患者尚有意識，則可使用哈姆立克急救法嘗試將異物排出；若患者喪失意識及全身癱軟，則將患者安全地置於地面平躺後開始進行CPR壓胸，藉由壓迫胸腔，有機會讓患者排出異物並維持血液循環。
 
消防局局長林文瑞表示，這次能成功挽救生命，要歸功於家屬即時撥打119報案且立即接受線上指導，冷靜依循指引進行CPR急救，在救護人員到達前施行CPR，可以讓心跳停止的患者持續維持心臟和腦部的血液灌流，大大提升急救成功的機會，並減少腦部神經學的損害，減少生命消逝的遺憾。
 

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