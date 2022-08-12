掛羊頭賣狗肉！金融貸款公司藏賭場　警搜索逮29賭客全送辦

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一家金融貸款公司，「掛羊頭賣狗肉」經營賭場，屏東警分局獲報蒐報，向法院聲請搜索票查緝，將傅姓舛負責人及28名正玩得起勁的賭客一舉逮獲，查扣賭金8萬多元，訊後依賭博罪嫌將傅姓負責人送辦，其他賭客依社會秩序維護法移送裁處。

▲屏東警分局破獲賭場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東警分局於日前接獲線報，市區內一處金融貸款公司，入夜後出入複雜，疑似聚賭，立即成立探訪小組連日蒐證，並向屏東地方法院聲請核發搜索票。

7日凌晨見時機成熟，出動大批警力攻堅，當場查獲傅姓男子(50歲)及賭客等29人以「天九牌」聚賭，現場查扣天九牌1副、骰子1包、監視器主機及賭資8萬1700元等物，訊後依賭博罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

據悉，傅姓負責人以貸款公司招牌掩人耳目，殊不知在夜深人靜的巷道內，不斷進出的人車，反而更引人注目。當警察破門進入大喊「不要動」，只見現場賭客正玩得起勁，賭具散落滿地來不及收，全部被逮獲。

屏東警分局分局長黄國源表示，藉由警方的強力掃賭作為，希能杜絕民眾賭博之惡習，及因「賭」所衍生之其他社會治安事件；另呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請立即撥打110報案檢舉，共同維護社會治安。