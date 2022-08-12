太好騙！接到「偵查隊長」來電　彰化家庭主婦上繳38萬

▲員林警分局破獲詐騙集團。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真的很好騙！1名陳姓家庭主婦11日在住家接獲自稱員林分局偵查隊長「鄭國華」來電，稱她辦理的中國信託銀行帳戶涉嫌洗錢，需支付386,000作為證物，否則會遭收押，陳婦於是將錢面交給車手後，又接到電話要40萬元，才驚覺遭到詐騙。

員林警分局莒光派出所接獲報案後，得知又是一起詐騙案件，偵查隊長本名不是鄭國華，所長蔡文淦立即動員線上警力，積極攔查該名水房人員；員警黃昱豪等人下午在員林市光明南街與惠明街口，見1名男子四處張望且形跡可疑，遂趨前攔檢盤查。

起先該男子向警方稱從事淘寶網路拍賣工作，來此是與客人約定交易，惟員警發現該男子於談話過程中神情慌張且手不自覺顫抖，男子才坦承是擔任詐欺收水工作，接獲詐欺集團上手指示來向車手收取詐騙贓款，隨即在隨身背包內查獲有中國信託銀行的紙袋，內裝有37萬5千元及陳婦的簽名紙條，1萬1千元款項則做為酬勞。員警當場予以查扣並據以偵辦，並依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地偵辦，並持續向上溯源。

▲員林警分局莒光所員警黃昱豪等人破獲詐騙集團。（圖／警方提供）

員林分局長楊志傑呼籲，檢、警偵辦案件並不會要求民眾交付任何款項，如接獲電話稱身分遭盜用或涉嫌洗錢案等理由要求交付現金均係詐騙，如有遇到類似的情形，應仔細查證，可撥打165反詐騙專線或至附近派出所尋求協助，避免受騙上當。