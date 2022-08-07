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阻止不了「老公狂買公仔」　人妻1招神回血！網笑讚爆：太專業

▲阻止不了「老公狂買公仔」　她1招神回血。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO假裝老公口吻評論，戳笑不少網友。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人都有收藏公仔的愛好，就有人妻發文透露，雖然阻止不了先生網購公仔玩具，但她都靠1招「加減補貼一下」。而方法瞬間戳笑大票網友，紛紛直呼「老婆太專業」、「感情一定超好，我懷疑這是放閃文」。

女網友日前在「爆怨公社」提到，「阻止不了先生爆買公仔玩具，只好幫他評價，賺1元X幣回饋貼補一下，我都退一步了，為什麼先生看了還哭出來？」

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從截圖中可見，人妻用老公帳號幫賣家打五星好評，同時還煞有其事地留言，「老婆可以再娶，童年不可再錯過！幾番思索後，還是決定冒著老婆吵離婚的風險，下標了這個酷東西！這是我的夢想」、「別人笑我沒賓士，我笑他們沒有TAMIYA 宮田四驅車 19423 BUSTER-SONIC 強棒音速，我有兩台快跑了」、「激戰彈珠人 TAKARA TOMY 彈珠超人......，我終於擁有它了！夜深人靜妻兒熟睡時，我就能盡情玩了」、「JCT 四驅車（軌道車）--FM-A 破壞者到手！越買越過癮！讚啦」。

▲阻止不了「老公狂買公仔」　她1招神回血。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼其實老婆也很懂這些吧。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲阻止不了「老公狂買公仔」　她1招神回血。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到人妻這番自娛娛人的神操作，網友們不禁笑回，「我覺得很可愛」、「賣家可能正在苦惱，怎麼回覆評價比較好」、「很棒的老婆」、「笑死，太好笑了吧」、「我好想要妳的好評，但我是賣食品」、「老婆很懂這些，還都知道要打什麼」。

PO文也釣出許多公仔迷，直呼「飛翼鋼彈零式真的超級正點」、「鐵狼號 破壞者 颶風音速 這超值得買啊」、「我每天都要玩」、「我也喜歡鋼彈」。

▲阻止不了「老公狂買公仔」　她1招神回血。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲人妻笑說，這樣不無小補。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，還有內行提醒，如果沒滿30個字，只能拿到0.5元的回饋。對此，原po笑說，「我記得都有唷！因為英文加符號都算，而且他買的商品名很長，讓我輕鬆滿30字。」

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