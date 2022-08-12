米雷颱風生成！今起酷熱38℃　午後激烈大雷雨轟炸中南部

▲米雷颱風朝日本走去，對台灣沒有直接影響。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今年第8號颱風「米雷」在凌晨2點生成，根據路徑圖顯示將朝日本前進，對台灣沒有影響。今天受到太平洋高壓邊緣影響，天氣炎熱、東部上看38度；午後山區及部分平地午後有局部「劇烈雷陣雨」發生，中南部機率較高，這種天氣型態會持續到下周四，東南部、恆春半島要特別注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新「路徑潛勢預測圖」顯示：「熱帶低壓」已發展為第8號「輕颱米雷」，在日本南方海面，向北轉北北東，明(13)日侵襲日本本州東南部，對台無影響。

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今(12)日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及「劇烈天氣」發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。

▲台東縣紅色高溫警示。



各地區氣溫：北部24至36度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至38度。氣象局針對台東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市地區為黃色燈號，請注意。

最新模式模擬顯示，明日至下週四(13至18日)台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。

▼左圖：12日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示：「熱帶低壓」已發展為第8號「輕颱米雷」，在日本南方海面，向北轉北北東，明(13)日侵襲日本本州東南部。右圖：12日4時真實色雲圖顯示，各地晴朗、雲層稀疏，東南部海面有減弱中的雲系(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）