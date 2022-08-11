快訊／雨勢升級！5縣市豪大雨　時雨量飆75.5毫米

▲5縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

新竹縣升級豪雨特報！中央氣象局今天（11日）7時15分發布「豪雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新竹縣有局部大雨或豪雨，新竹市以南至彰化地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。氣象局觀測，新竹縣新豐最近一小時雨量達75.5毫米。

豪雨特報：新竹縣



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大雨特報：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣

氣象局7時4分也對新竹市、新竹縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至8時，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。水利署也對新竹縣發布「一級淹水警戒」。

►大雷雨示警區域

新竹市：北區

新竹縣：竹北市、新豐鄉

►淹水一級警戒

新竹縣：竹北市 、 湖口鄉 、 新豐鄉

▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周天氣滿單純，台灣位於太平洋高壓邊緣，吹偏南風，東南部和恆春半島整天有零星降雨，午後西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，西半部有局部較大雨勢；而今到下周一，西半部清晨也有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

