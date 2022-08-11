　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／雨勢升級！5縣市豪大雨　時雨量飆75.5毫米

（圖／氣象局)

▲5縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

新竹縣升級豪雨特報！中央氣象局今天（11日）7時15分發布「豪雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新竹縣有局部大雨或豪雨，新竹市以南至彰化地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。氣象局觀測，新竹縣新豐最近一小時雨量達75.5毫米。

豪雨特報：新竹縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

大雨特報：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣

氣象局7時4分也對新竹市、新竹縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至8時，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。水利署也對新竹縣發布「一級淹水警戒」。

►大雷雨示警區域

新竹市：北區
新竹縣：竹北市、新豐鄉

►淹水一級警戒

新竹縣：竹北市 、 湖口鄉 、 新豐鄉

▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周天氣滿單純，台灣位於太平洋高壓邊緣，吹偏南風，東南部和恆春半島整天有零星降雨，午後西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，西半部有局部較大雨勢；而今到下周一，西半部清晨也有局部短暫陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
半個月飆漲326倍妖股「史詩級崩盤」　6天跌去13兆
普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事
快訊／台9線嚴重事故！聯結車自撞山壁翻覆　北上車道封閉
宜蘭民宿「玻璃門爆裂」469字聲明曝　闆娘遭爆私訊批：索求無
OL靠「官股金雞母」每月加薪2萬　543原則告訴你
正妹喝到斷片　誤把撿屍男當男友狂呻吟！清醒發現被3P提告
公司普渡角落站長髮妹！胸前「粉色八字」震撼網：來考驗師父的
林智堅「台大是我畢生的夢想」　9年前PO文被挖出狂酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大校友揭陳明通上課實況　「吹捧民進黨」就能PASS

BA.5已來襲「看北北基桃最清楚」　沈政男估單日5萬高峰時間

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

最強轉運年！中元普渡全攻略　3開運色、2開運物曝

快訊／雨勢升級！5縣市豪大雨　時雨量飆75.5毫米

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

愛裝堅強…其實「超需要人照顧」星座！雙子哭了：快樂很表面

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

他「不小心內O女友」急問會懷孕嗎　名醫說實話

手搖飲很多陷阱！易忽略2件事　恐食物中毒

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

貨櫃車撞陸橋45度傾斜　一旁騎士淡定等紅燈！

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

台大校友揭陳明通上課實況　「吹捧民進黨」就能PASS

BA.5已來襲「看北北基桃最清楚」　沈政男估單日5萬高峰時間

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

最強轉運年！中元普渡全攻略　3開運色、2開運物曝

快訊／雨勢升級！5縣市豪大雨　時雨量飆75.5毫米

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

愛裝堅強…其實「超需要人照顧」星座！雙子哭了：快樂很表面

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

他「不小心內O女友」急問會懷孕嗎　名醫說實話

手搖飲很多陷阱！易忽略2件事　恐食物中毒

黃珊珊嗆不要整天講別人　陳時中：我在講道路沒有在講她

快訊／台中榮總旁賓士自撞！鏟斷路燈路牌翻覆　駕駛疑酒駕落跑

光鼎H1三率三升、EPS 1.08元創歷史新高　全年營運可望再攀高峰！

蔣萬安酸是派系魁儡　陳時中回擊：沒水準！

馬思純認愛！樂團男友「裸上身刮鬍」甜Cue攝影師…留言確定關係

台大校友揭陳明通上課實況　「吹捧民進黨」就能PASS

BA.5已來襲「看北北基桃最清楚」　沈政男估單日5萬高峰時間

金飾、現金都不拿　應召女落網只求帶走生日蛋糕：唯一溫暖

蔡英文表態挺林智堅　陳時中跟進：先相信同志

連線／吳彥祖47歲征戰好萊塢為女兒　結婚10年自曝「下面很少用」

鄧紫棋被爆5年情變分手！　新MV「同框男友演情侶」網嗨翻

生活熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

正妹女警制服藏D奶超火辣！　學弟搶告白

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

好市多壽司藏驚喜　她一口咬下樂壞

快訊／雨勢升級！　5縣市豪大雨

國家災防發布！大雷雨夜襲南台灣

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

更多熱門

相關新聞

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

中央氣象局今天（11日）7時4分對新竹市、新竹縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至8時，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。水利署也對新竹縣發布「一級淹水警戒」。

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

國家災防發布！大雷雨夜襲南台灣

國家災防發布！大雷雨夜襲南台灣

北方冷空氣開始醞釀　有望秋涼時間曝

北方冷空氣開始醞釀　有望秋涼時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

《柯南》作者證實結局5年前就畫好

半個月漲326倍妖股「史詩級崩盤」　6天跌13兆

騎士民權大橋自撞亡　噴飛畫面曝

更多

最夯影音

更多
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面