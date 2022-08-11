可能雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

▲兩個熱帶系統對台灣都沒直接影響。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

可能雙颱共舞！中央氣象局預報員葉致均表示，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，預估最快今天下半天成颱，但對台灣沒直接影響。若屆時成颱，將是今第8號颱風「米雷」（Meari，北韓提供，指回音）；另外，現在還有第7號颱風「木蘭」。

氣象局今晨對苗栗縣、台中市、彰化縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日苗栗、台中及彰化地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲▼苗栗縣、台中市、彰化縣「大雨特報」。（圖／氣象局）



葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周天氣滿單純，台灣位於太平洋高壓邊緣，吹偏南風，東南部和恆春半島整天有零星降雨，午後西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，西半部有局部較大雨勢；而今到下周一，西半部清晨也有局部短暫陣雨。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓位於日本南方海面，向西北移動，時速11公里。葉致均說，預估最快今天下半天成颱，但對台灣沒直接影響；另外，輕度颱風木蘭已很接近陸地，進陸地後會慢慢減弱。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▼兩個熱帶系統對台灣都沒直接影響。（圖／氣象局）

