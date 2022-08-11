　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

（圖／氣象局）

▲兩個熱帶系統對台灣都沒直接影響。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

可能雙颱共舞！中央氣象局預報員葉致均表示，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，預估最快今天下半天成颱，但對台灣沒直接影響。若屆時成颱，將是今第8號颱風「米雷」（Meari，北韓提供，指回音）；另外，現在還有第7號颱風「木蘭」。

氣象局今晨對苗栗縣、台中市、彰化縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日苗栗、台中及彰化地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

▲▼苗栗縣、台中市、彰化縣「大雨特報」。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周天氣滿單純，台灣位於太平洋高壓邊緣，吹偏南風，東南部和恆春半島整天有零星降雨，午後西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，西半部有局部較大雨勢；而今到下周一，西半部清晨也有局部短暫陣雨。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓位於日本南方海面，向西北移動，時速11公里。葉致均說，預估最快今天下半天成颱，但對台灣沒直接影響；另外，輕度颱風木蘭已很接近陸地，進陸地後會慢慢減弱。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼兩個熱帶系統對台灣都沒直接影響。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
「超強運4星座」8月旺到爆！專家：財運、桃花擋不住
員警獲報「中和60人互砍」！快打部隊到場傻眼　屁孩下場慘了
睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」
《柯南》結局5年前就畫好了！作者認擔憂：不確定意外何時來
「有沒有作弊很容易看出來」　前綠委喊話：應尊重台大審查結果

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

國道前車突減速「駕駛神左閃」！下秒砂石車衝出亂撞　驚悚片曝光

1句「林襄蠻正的」讓他慘分手！女友怒嗆膚淺　女網傻：我也覺得香

公司普渡角落站長髮妹！胸前「粉色八字」震撼網：來考驗師父的

媽勸「女生一定要會3件事」！美女主播花數十年才懂：長輩的話要聽

好市多壽司暗藏「神秘驚喜」！她一口咬下樂了：不是白飯耶

媽多買便當沒人吃！隔2小時要求「退貨」遭拒怒公審：邏輯有問題

他躺平「月收17K」還能月存5千　網點出2條件：達成直接無敵了

國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮

自助餐夾4樣菜「結帳近300元」！他聽計價方式愣住：蚵仔1顆15？

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

貨櫃車撞陸橋45度傾斜　一旁騎士淡定等紅燈！

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

可能雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

國道前車突減速「駕駛神左閃」！下秒砂石車衝出亂撞　驚悚片曝光

1句「林襄蠻正的」讓他慘分手！女友怒嗆膚淺　女網傻：我也覺得香

公司普渡角落站長髮妹！胸前「粉色八字」震撼網：來考驗師父的

媽勸「女生一定要會3件事」！美女主播花數十年才懂：長輩的話要聽

好市多壽司暗藏「神秘驚喜」！她一口咬下樂了：不是白飯耶

媽多買便當沒人吃！隔2小時要求「退貨」遭拒怒公審：邏輯有問題

他躺平「月收17K」還能月存5千　網點出2條件：達成直接無敵了

國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮

自助餐夾4樣菜「結帳近300元」！他聽計價方式愣住：蚵仔1顆15？

獅「開箱」新洋投！克維斯有目標　郭郁政對獅有一套

可能雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

T1職籃雲豹首見「薪資透明化」　蘇翊傑親自說分明

國道前車突減速「駕駛神左閃」！下秒砂石車衝出亂撞　驚悚片曝光

1句「林襄蠻正的」讓他慘分手！女友怒嗆膚淺　女網傻：我也覺得香

館長痛批國軍連「打靶都機密」　美軍阿兵哥打靶可拍YouTube

岸田新內閣多位屬親台派　綠委訪日團此行見到3位

嘉義民雄「連棟3工廠」大火！傳出爆炸聲　消防17車34人搶救

炫富熱褲妹3度酒駕撞死人　黑歷史曝光「從事柬埔寨詐騙」

宜蘭親子民宿浴室「玻璃門爆裂」！3女童全身是血　老闆娘喊不知道

V許願哭了：希望我不要傷心難過...　崔宇植暖安慰「把我的能量都拿走吧」

生活熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

國家災防發布！大雷雨夜襲南台灣

交往5年！女友玩線上遊戲被拐走

好市多壽司藏驚喜　她一口咬下樂壞

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

自助餐4樣菜結帳近300！他聽計價方式愣住

女生一定要會3件事！女主播花數十年懂了

大學生「湊字數神器」爆紅！一鍵寫千字報告

1句林襄蠻正的讓他慘分手！女友怒嗆膚淺

更多熱門

相關新聞

國家災防發布！大雷雨夜襲南台灣

國家災防發布！大雷雨夜襲南台灣

「今天午後，雷神在南高屏一帶出巡！」天氣風險公司總經理彭啟明提醒，午後熱對流半小時就會快速發展，南高屏傍晚起偵測到大量閃電訊號，民眾聽到雷聲請入室內。中央氣象局並於今晚7時許陸續針對嘉南高屏4縣市發布「大雷雨即時訊息」以及災防告警簡訊，將出現劇烈降雨雷擊，低窪地區慎防積淹水；由於近日嘉義至北台南沿海適逢年度大潮，西北部、西南部沿海低窪地區也須慎防局部淹水。

快訊／雨彈開炸南部三縣市　水利署：台南、高雄列一級淹水警戒

快訊／雨彈開炸南部三縣市　水利署：台南、高雄列一級淹水警戒

颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

北方冷空氣開始醞釀　有望秋涼時間曝

北方冷空氣開始醞釀　有望秋涼時間曝

熱帶低壓生成！估明增強成颱

熱帶低壓生成！估明增強成颱

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風葉致均

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

《柯南》作者證實結局5年前就畫好

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

騎士民權大橋自撞亡　噴飛畫面曝

戶頭驚見入帳8千！他樂喊：原來雲端發票真有大獎

台灣洗腎率世界第1！她揭「2大危險飲食」

「最在意第一眼感受」星座Top 3

颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

日本北海道連7震　最嚴重規模5.3

更多

最夯影音

更多
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面