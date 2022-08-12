金融時報：台灣處境艱難　蔡總統是最安全選項

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者陳韻聿倫敦11日專電

英國「金融時報」駐台北記者席佳琳近日撰文，引述多名官員和專家說法指出，對處境艱難、脆弱的台灣而言，以謹慎著稱的總統蔡英文是台灣「最安全選項」。

席佳琳（Kathrin Hille）在金融時報（Financial Times）10日刊登的文章提到，3年前，一位外國訪賓問蔡總統是否對北京的軍事威脅感到擔憂，當時總統淡淡地笑了笑說，「當然，他們會沿著淡水河上來抓我」。席佳琳寫道，在蔡總統3日與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面後，類似的「斬首」劇本似乎已非遙不可及。

裴洛西2至3日訪問台灣，中共文攻武嚇不斷，至今仍持續藉故對台軍演。

儘管遭北京批評謀求「台獨」，席佳琳指出，65歲的蔡總統並非民族主義狂熱分子，擔任總統至今6年仍有明顯的專業官員風格。

席佳琳援引數名曾與蔡總統共事的高階官員說法指出，總統一向反對躁進，在作重要決策前，傾向先徵詢數名官員和學者的意見。一名官員說，蔡總統秉持的重要原則就是「平衡」。

席佳琳認為，「平衡」也主導蔡總統的對中政策。當她在2016年進入第一個任期，蔡總統曾試著彌合中國日益強大的「統一」決心及台灣民眾保有獨立民主政體的願望，並在就職演說中，向1992年的兩岸半官方會談致意，指出兩岸應共同珍惜與維護92會談之後，20多年來雙方交流、協商所累積形成的現狀與成果。

不過，席佳琳提到，當蔡總統拒絕接受中國對台灣的主權聲討，北京即切斷與台北的正常溝通管道。

無論北京對蔡總統有多少質疑，席佳琳指出，許多外國外交官和政治分析家仍強力主張，蔡總統是台灣「最安全的選項」。

台灣事務專家、美國戴維森學院（Davidson College）教授任雪麗（Shelley Rigger）說，蔡總統是處境艱難的台灣需要的領導人。任雪麗形容蔡總統沉穩、深思熟慮、謹慎自持。

席佳琳指出，「謹慎」是蔡總統的招牌風格。她提到，第一個任期初始，蔡總統判定在前總統馬英九任內，台灣對中國的經貿依存度開始顯得過高，但蔡總統同時也極力避免前總統陳水扁的「反中」政策。

數名官員表示，蔡總統敏銳察覺到台灣的脆弱性。一名民進黨政治人物說，蔡總統專注於保衛台灣既有的民主、主權和生活方式，為此必須給予台灣清楚的地理和地緣政治定位。

這名政治人物說，蔡總統認為，只有當台灣成為國際社會不可或缺的一部分，包括在全球供應鏈扮演關鍵節點、成為國際民主社群的一份子，台灣的安全才能強化。

席佳琳分析，蔡總統判定，接待裴洛西能為台灣帶來的好處勝過中方的報復風險。不過，部分人士可能會質疑蔡總統的判斷，一名西方國家外交官即提到，很難說蔡總統可如何藉此促進台灣的安全，「這是她目前遭遇過最大的挑戰」。