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「三寶突開門」撞倒騎士！他秒遭聯結車壓車底　奇蹟0傷害爬出

網搜小組／趙蔡州報導

開車門真的要注意後方。一名網友日前在臉書分享一支影片，內容是轎車駕駛下車時，沒有兩段式開車門，而是快速地直接開門，當場把一名路過騎士擊倒，恐怖的是旁邊剛好有一輛聯結車經過，導致騎士下一秒瞬間被輾進車底，影片一出引發網友熱議。

原PO在臉書「職業聯結車、職業大貨車、職業大客車、拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」分享影片，可以看見一輛轎車停在路邊，下一秒駕駛沒任何預兆直接打開車門，結果當場把一名路過騎士擊倒，騎士被撞擊後摔向左側路中，而此時正巧有一輛聯結車經過，聯結車駕駛完全來不及反應，當場輾過。

▲▼騎車被三寶開車門彈飛，下秒遭聯結車壓車底　奇蹟0傷害爬出。（圖／翻攝自臉書）

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▲騎士被三寶開車門彈飛，下秒遭聯結車壓車底。（圖／翻攝自職業聯結車、職業大貨車、職業大客車、拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

幸運的是機車騎士摔倒後，剛好掉入聯結車車頭下方的空間，而且也沒有被輪胎壓到，幾秒後自行從車頭底部緩緩爬出來，看起來幾乎沒有受傷，讓開車門的轎車駕駛及旁邊的路人都鬆了一口氣。原PO最後也在貼文留言「開車門前，務必先看照後鏡」。

雖然事發地點不確定是否在台灣，影片仍引起網友熱議，有人說「真是命大，這輩子無敵了，沒有這個更大的劫數了」、「開車門的真該死」、「把這輩子都運氣都用完了吧，嚇死了」、「人生跑馬燈不知道跑幾圈了」、「差點就毀了三個家庭」、「這樣開車門，應該終身吊銷駕照」。

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