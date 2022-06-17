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台中男停車險喪命！頭伸車外慘被「車門夾頸」痛爆　鄰居急報警

▲台中一名男子將頭伸出車外倒車，結果慘被車門卡住。（圖／翻攝記者爆料網）

▲台中一名男子將頭伸出車外倒車，結果慘被車門卡住。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中一名45歲林姓男子日前開車返家後，正準備將車輛停在車庫中，結果疑似倒車不慎，車輛瞬間往前移動，導致他的身體被車門夾在2車之間動彈不得，頸部也遭車門夾住，所幸他還能用僅存的一絲力量報警求救，最終警消及民眾合力將他救出，送醫後沒有生命危險。

根據「記者爆料網」，大甲分局日南所12日接獲報案需要協助，立即出發前往現場。民眾發現警方趕抵後，焦急表示中午用餐時段聽到「碰」一聲，趕緊前往查看，結果就發現鄰居林姓男子頸部遭車門夾住，感覺快陷入昏迷。

▲台中一名男子將頭伸出車外倒車，結果慘被車門卡住。（圖／翻攝記者爆料網）

警方與消防人員進行評估，認為情況危急，顧及林男生命穩定，決定先清除小貨車前的堆積雜物，熱心民眾也前往幫忙，將另一自小貨車抬離，分離2車，才讓夾住林男頸部的車門得以開啟，並將全身癱軟的林男拉出車外，送往醫院救治。

警方指出，林男當時是要將住家外空地的自小客車倒車移置室內停放，但疑似把頭頸部伸出車門外，加上操作不慎，導致車輛往前滑行後自己被夾在2車之間，所幸車輛衝撞門柱停住，未繼續往前而保住性命，事後鄰居及警消即時前往搭救，才沒釀成更大意外。

大甲警分局呼籲，駕駛人駕駛汽車應遵守規定，車輛靜止發動時應關閉車門勿將身體置於車外，勿隨意操作排檔更應注意車輛狀況。

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