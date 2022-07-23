特斯拉「車門1設計」險奪二人命！車友也驚：林志穎運氣超好

▲特斯拉1設計，讓網友驚嘆林志穎真的運氣很好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

藝人林志穎昨（22）日駕駛特斯拉Model X在桃園自撞，車子起火燃燒，所幸被路人及時救出。就有特斯拉車主忍不住問卦，「會開特斯拉門的人不多」，吸引一位網友回文驚呼，「只能說林志穎跟他兒子運氣超好」，因為車子沒有斷電，林志穎的兒子也很清醒，並反應過來把車門打開，否則後果不堪設想。

有特斯拉車主先是在PTT的Gossiping板上表示，「如果不是車主，或沒接觸過，鮮少有人會知道怎麼開特斯拉的門，我也是這台的車主，今天看到新聞影片，那些救林的人車門打得開，是讓我比較訝異的點。」不過，事實上車門是林志穎的兒子幫忙打開的。

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貼文一出，就有網友回文，驚嘆林志穎跟兒子的運氣真的很好，「這台跟特斯拉其它車系不同點在於，門不能從外面開，只能從裡面開，而且只要車一斷電就打不開車門」，若是林志穎的車是後面被撞擊，起火恐怕就完蛋了，「運氣好在應該是他兒子開的門，然後附近工地工人見狀，直接把人拖出來搶救。」

▲網友直呼，幸好小孩是清醒的，還有把車門打開。（圖／翻攝自爆廢公社、林志穎IG）

底下其他人則是紛紛議論，「沒出事都沒想過，會變成恐怖的缺點qq」、「如果小孩還小，被綁在後座安全座椅，可能真的完了」、「這種天生強運是怎樣，投胎的時候抽到什麼籤？命好又帥。出意外還一堆巧合，真的天選之人」、「還好還有兒子能幫忙開門」、「真的好險欸！不然真的燒死了。」

據特斯拉官網顯示，Model X 車門以電力驅動，駕駛攜帶車匙靠近 Model X 時，車門會自動解鎖，按下車門把手時，前車門會打開。而坐在車內，要打開前門時，得按下位於內門把手頂部的按鈕，並推開車門。

另外，Model X若發生電力中斷時，想打開前排車門，要拉起位於車窗開關前方的手動車門鬆開裝置；如要打開鷹翼門，得小心從門上取下揚聲器格柵，並將機械解纜向下並朝向車輛前部拉動。閂鎖鬆開後，手動提起車門。不過，特斯拉官網特別註明「（電力中斷）此類情況鮮有發生」。