居家安全一把罩　防火宣導實體線上一起來互動

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為讓民眾能學習防火防災知識，結合民間團體辦理視訊宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正值暑假期間，台南市消防局第一救災救護大隊，為讓民眾能學習防火防災知識，除至校園進行線上防火教學，也結合民間團體辦理視訊宣導，並舉辦「一顆不夠看，多顆才有料」線上抽獎活動。

炎炎夏日酷暑，民眾不出門也能在家檢視居家環境安全與否。本次活動於8月11日開跑，民眾只要把家裡安裝住警器位置的照片，拍照後上傳至「台南市政府消防局第一救災救護大隊粉絲專頁」並留言「安裝多顆住警器，守護每一個角落」，不僅能讓消防人員幫忙檢視安裝位置是否正確，甚至還有機會抽中獎品。另外如果再填寫線上表單問卷者，還有機會可以加碼獲得其他大禮，活動日期截至8月20日，歡迎民眾共襄盛舉。

消防局局長李明峯表示：事前預防勝於治療，宣導的工作永遠要走在救災前面，有效提升民眾的防火觀念才是最重要的根本。居家安全莫疏忽，善加利用網路宣導，民眾也同時可檢視改善家中危險因子，以利達到多一分事前預防，少一分災後損失。透過各種平台或時機來進行宣導，進而降低火災發生的風險，也期望暑假期間在家也能建立正確防火防災觀念，將來遇到緊急狀況才能正確應對。





第一大救災救護大隊大隊長石家源呼籲，疫情期間除了遵守各項防疫措施，防火宣導也不能間斷，線上互動及實體教學雙管齊下，可謂一舉數得。也提醒市民朋友安裝住宅用火災警報器，不僅價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，讓我們的生活環境更加安全宜居，守護生命安全。