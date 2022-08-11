「微臣知罪」諷林智堅不認錯　參選人文宣扇搶手...附論文QR碼

▲「微臣知罪」諷刺小智死不認錯！議員參選人推文宣扇意外搶手。（圖／張清俊服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅、因論文抄襲遭台大撤銷學位，引發地方熱議！民眾黨發言人、楊梅區市議員參選人張清俊，火速製做「微臣知罪」的創意扇子，諷刺林智堅死不認錯！台大碩士畢業的張清俊同時也在創意文宣扇中，放上他自己的台大論文QRcode連結，供民眾掃描觀看，並認真檢視。

張清俊認為，自己的論文雖然不完美，但都是親手寫的，勇於讓選民來檢驗。他也批評林智堅毫無反省能力，持續用謊言保護自己的完美人設，已經造成選民的反感。

張清俊說，最近開始發送的三款創意扇，讓他很意外的是，居然是「微臣知罪」最搶手，詢問度也最高，拿到的民眾也都會心一笑，他表示，不少民眾議論此事，都認為林智堅已經失去六都市長參選人的格局，畢竟要在台大跟民進黨之間選一個公平公正的單位，多數人會選擇台大，但林智堅砲打台大、埋怨恩師陳明通，還批評他的抄襲對象余正煌，種種行徑令人看了搖頭。

張清俊表示，從他跑基層收到的回饋來看，林智堅抄襲風波的效應正在擴散，相信這款「微臣知罪」扇子很快會被索取一空，而他另外一款是選用柯文哲的政壇金句「怪怪的」最受年輕選民的青睞，第三款是「粗暴言論duck不必」則是百搭經典款式，選民拿到不只覺得有趣，而且「好用」。

用創意文宣諷刺林智堅，張清俊希望大家重視參選人的誠信品格之外，也期待選民對他更有印象，進而願意支持新人參政。