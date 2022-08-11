柯志恩父、夫婿被爆曾大手筆投資高雄　蘇致榮：好好說明重要連結

▲柯志恩父、夫婿被爆曾大手筆投資高雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩遭左楠區參選人吳佩蓉查出，她的父親與丈夫曾大手筆投資高雄，與高雄有深厚的「淵源」。對此，民進黨高雄市議員候選人蘇致榮呼籲，柯志恩應該要好好出來說明這段與高雄的重要連結。

柯志恩在父親節當天發文，告訴大家她將承襲著這份來自五十年前父親的祝福，以及清廉特質，用她的正直、真誠來為高雄市民拚好日子。不過，吳佩蓉卻查出柯志恩的父親與丈夫曾跟高雄有深厚的「淵源」。

吳佩蓉提問柯志恩，其父親與夫婿曾跨足電信業，拿下稀有的頻譜執照，1997年在高雄創立隨通電訊，資產高達三億元，為何不曾透漏這段與高雄的重要連結？讓人疑竇的是，教育專業、一路任官的柯縣長，何以跨足電信業？如何拿到頻譜執照？資金又從哪裡來？

另外，吳佩蓉更質疑，柯委員的父親擔任隨通電訊的董事長，她的夫婿洪德成先生則是公司的經理人，顯見，柯家曾大手筆地投資高雄。生命中重要的兩位男性，事業投資落在高雄，但為何柯委員不曾提到這個重要淵源與在地連結？

▲民進黨高雄市議員候選人蘇致榮呼籲，柯志恩應該要好好出來說明這段與高雄的重要連結。（圖／記者賴文萱翻攝）

蘇致榮對此也呼籲，柯志恩應該要好好出來說明這段與高雄的重要連結，原來清廉的父親有著不為人知資產與事業？還是柯志恩睜眼說瞎話？明明知道父親與夫婿曾經跨足的電信業，卻認為這是清廉的代表？

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩今接受媒體聯訪時強調，隨通電訊股份有限公司早在18年前就已經廢止，該間公司設立於1997年，而父親當縣長是1973年到1981年，所以隨通是在父親卸任16年後才設立，於過世前6年廢止。

柯志恩說，隨通實收資本額的確是2.58億固然沒錯，但這家公司並非由柯父或其先生出資成立；而是由6間公司、9位董事和2位監察人共同持股、集資，先生僅是匯孚投資開發公司持股代表人之一，而非直接出資持股者。

柯志恩表示，當初父親確實是圖訊系統股份有限公司的董事長，而圖訊系統股份有限公司對於隨通電訊股份有限公司僅佔股12.5%。當初是由於先生具有電腦工程師專業背景，當年他說服父親投資隨通，不過主要是以技術移轉方式入股，也就是圖訊轉讓技術給隨通來折抵股本。柯也說明隨通電訊公司設址地點，是以租賃而非購買的方式取得。

對於外界質疑為何可以取得特許執照部分，柯志恩更近一步說明，隨通電訊並非獨佔，而是有20多家公司一起取得執照。執照有分北中南區，並依據政府評分排序，北區最高，隨通則是按照積分排序，分配到南區。