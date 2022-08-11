疫情平原期估1~3週　莊人祥：BA.5進社區後會快速上升

記者嚴云岑／台北報導

BA.5國際疫情升溫，有專家認為單日本土會破5萬例，有專家則表示僅會有一小波上升，反應兩極。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，BA.5疫情有高推估與低推估，未來1~3周處於疫情平原期，BA.5到社區大概需要3~5周，屆時疫情才會快速上升。

中央流行疫情指揮中心公佈今（11）日新增2萬2650例本土病例，其中有4縣市病例數突破2千例，分別為新北市4377例、臺中市2808例、桃園市2604例與臺北市2579例；高雄市、台南市也分別有1996例與1594例。另值得一提的是，北北基桃本週確診數均超過上週同期。

被問及如何看待北北基桃疫情上升？莊人祥表示，這週全國疫情都是持平階段，只是前一陣子整體疫情都在高峰往下，因此本週才會有波動，而每個縣市BA.5活動情形各異，也造就疫情走向不同，但大多處於平緩階段。此外，台灣BA.2高峰來得晚，5月底每百萬人口有3500人染疫，比起日本每百萬人口不到1千人，應該不會如日本般達到高峰。

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全球BA.5疫情竄升，中央流行疫情指揮中心昨宣布8/15起所有旅客來台均免持2日內PCR報告，林口長庚副院長、感染科專家邱政洵建議Rt值降到1以下、意即每日新增病例數低於1萬例前，邊境不宜再放寬。

對此，莊人祥也回應，因為未來預期有一波BA.5疫情，因此指揮中心對於邊境都持續進行滾動式檢討，而即將上路的外國人免持2日內PCR報告，就可視為下一波疫情到來前的酌量放寬。