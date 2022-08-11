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巴拉圭駐台大使見蔡英文　大讚「捍衛國家未來人民展現無比勇氣」

▲▼總統蔡英文接受巴拉圭駐台大使費卡洛到任國書。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接受巴拉圭駐台大使費卡洛到任國書。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

適逢我國與巴拉圭建交65週年，總統蔡英文11日上午接受巴拉圭新任駐台大使費卡洛（Carlos Fleitas）呈遞到任國書。費卡洛表示，台巴兩國愛好和平，但為了捍衛國家的未來，在歷史艱難時刻不畏戰，人民也都充分展現無比的勇氣與愛國情操。

蔡英文致詞時表示，今年是台巴兩國建交65週年，在這值得紀念的時刻，費卡洛大使獲得阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統以及參議院各黨派的支持，成為新任駐台大使，充分展現出巴拉圭政府對台灣的重視。

蔡英文說，費卡洛不僅是專業外交官，擁有豐富的學經歷，也和台灣很有淵源，過去曾兩度派駐台灣，並在這裡取得學位，對拉丁美洲情勢，以及亞太地區事務非常熟悉。

蔡英文指出，台灣跟巴拉圭是理念相近的盟邦，共享自由民主的普世價值，多年來不僅在各領域擁有豐富的合作成果，也共同推動「台灣——巴拉圭科技大學」計畫，一起培育更多的科技人才。

在台巴經貿交流上，蔡英文表示，雙方是非常緊密的夥伴，尤其「台巴經濟合作協定（ECA）」生效以來，更是加速兩國之間的貿易成長，去年台灣進口巴拉圭優質牛肉創新紀錄，高達2.9萬公噸。

對於全球威權主義擴張，蔡英文說，民主陣線的夥伴更要加強合作、團結同心，共同守護我們信仰的價值以及生活方式。

費卡洛表示，台巴兩國邦誼密切、休戚與共，共享長達65年日益強化，且從不曾間斷的正式外交關係，因此獲交付駐節在台灣的使命，讓他感到責任更加重大。

費卡洛說，台巴兩國均愛好和平，但是為了捍衛國家的未來，在歷史艱難時刻我們不畏戰，人民也都充分展現無比的勇氣與愛國情操，如今維護基本人權以及自由、平等、公義及法治等普世價值，更是兩國政府不可撼動的基石，同時更是鞏固並強化雙邊關係的共通理念。

費卡洛表示，巴拉圭在不同國際場合多次支持中華民國台灣，更期盼台灣可以成為國際體系的一份子，台灣在不同領域所獲致的重要成就與貢獻，都是為人類發展及克服困境的珍貴工具，如全球大爆發的新冠疫情或是其他衛生挑戰。

對於台巴兩國，費卡洛說，兩國在經濟發展具高度互補性，巴拉圭擁有豐沛的天然資源、優越的地理位置及司法保障，都是台商投資巴國且深入南美廣大市場的優厚條件。他也感謝台灣的協助與合作，讓台巴科技大學成為奠定巴拉圭科技發展，朝向光明未來的重要合作計畫。

▼總統蔡英文接受巴拉圭駐台大使費卡洛到任國書。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接受巴拉圭駐台大使費卡洛到任國書。（圖／總統府提供）

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