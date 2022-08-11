挺林智堅「已經跨越紅線」　他喊話蔡英文：別破壞台灣良善價值

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅碩論被認定抄襲，遭台灣大學撤銷碩士學位。民進黨主席總統蔡英文仍定調挺堅，呼籲黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」。時代力量立委邱顯智11日透過臉書發文指出，蔡英文正在帶領民進黨破壞台灣的良善價值，帶領支持者指鹿為馬，這些舉動已經跨越紅線，籲請蔡英文停止破壞台灣社會的良善價值。

林智堅日前爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，9日上午公布審定結果。台大表示，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，並經教務處核定。

對於台大審定結果，蔡英文10日在中執會中表示，台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納，「我們也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。」

蔡英文表示，「所以，我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。」她強調，更重要的是，在民主社會，民進黨一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相，對外，民進黨團結自信，面對挑戰；對內，她也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。

對此，邱顯智表示，他2周前批判民進黨「集體瘋狂，毀黨誤國」，他現在不在意民進黨「自毀其黨」，而是在意蔡英文正在帶領民進黨，破壞台灣的良善價值。

邱顯智認為，蔡英文身為民進黨主席，不該為了鞏固基本盤，帶領支持者指鹿為馬，要他們違背常識接受指令，並陷入巨大的精神痛苦，就像2006年的扁案。而蔡英文身為台灣總統，不該為了鞏固政黨利益，帶領支持者挑戰大學自治，破壞台灣社會對於學術領域的基本尊重，呼籲蔡英文停下來，停止破壞台灣社會的良善價值。