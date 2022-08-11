國民黨團批蔡英文上演「卡管2.0」　要求祭「李眉蓁條款」處理林智堅

▲國民黨團召開「蔡政府為一人之私 傷害台大學術倫理！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

總統兼民進黨主席蔡英文昨在中執會上，表示願意相信桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩論沒有抄襲，並請全體黨公職支持林捍衛自己的清白。對此，國民黨團形容是「卡管2.0」，批評蔡英文踐踏台大學術招牌，並要求教育部長潘文忠用「李眉蓁條款」處理林智堅論文。

國民黨團11日上午召開「蔡政府為一人之私 傷害台大學術倫理！」記者會，立委費鴻泰表示，民進黨包括蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、國安局長陳明通都是台大大學部學生，曾幾何時，為了陳明通、民進黨選舉，把台大招牌踐踏在腳底，今年錄取台大的學生還會有光榮感嗎？

費鴻泰點名潘文忠；費指，高雄市議員李眉蓁2020年參選高雄市長補選期間，被爆出中山大學論文抄襲事件，教育部當時立刻提出「李眉蓁條款」，還羅列了八點；「我跟潘文忠部長講」，國民黨團要求用這個條款，一樣來處理、面對林智堅論文案，不要讓教育部蒙羞、台灣教育墮落。

對於蔡英文號令挺林智堅，立委賴士葆形容是「卡管2.0」，蔡是用政黨力量、總統高度，間接下令教育部，林智堅沒抄襲；以後林向教育部提申訴時後，蔡會想辦法推翻台大學倫會的決定，讓林沒事。

賴士葆批評，蔡英文政治化學術倫理問題，不知道她根據什麼，相信林智堅沒有抄襲。「一個人、一個黨如果不要臉，就天下無敵。」賴士葆說，現在蔡英文帶領的民進黨就是這樣這副德性。

國民黨團總召、立委曾銘宗也表示，蔡英文是公然汙衊、抹黑此次台大學倫會委員，國民黨團要譴責蔡英文，為了民進黨選舉利益，毀掉台大近百年學術基礎。

曾銘宗喊話台大學生會、台大校長候選人李百祺、郭大維、陳文章、陳聰富、張耀文、黃瑞仁、黃慕萱、葉丙成與楊志新，以及台大近20年來的台大校長，要站出來捍衛台大學術基礎。曾銘宗再批，蔡英文為了林智堅不惜毀掉台大，「士大夫無恥，是謂國恥」，請蔡英文出來講明白。

對於國民黨說蔡英文昨天的下令是對教育部施壓？民進黨立委羅致政回應，民進黨有辦法對台大、教育部施壓的話，就不會有這個結果，當事人有爭取個人權益的機會，我們都尊重，但施壓教育部說法不正確。