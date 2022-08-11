準備離家工作！父母要他「帶點雞鴨羊回去吃」　男一看傻眼：全活的

▲男子本來不想帶，但又害怕父母失望，只好全部一起帶走。（圖／翻攝星視頻）

圖文／CTWANT

父母總擔心孩子在外工作讀書吃不飽、穿不暖，每當孩子要從家中離開時，都會準備一堆食物要孩子帶著，不過大陸江蘇一名男子準備從家中離開時，父母要他帶點雞鴨，沒想到竟全是活的，讓他相當錯愕。

綜合陸媒報導，事發於7日，江蘇無錫一名男子準備離家返回工作，父母便要他帶上雞鴨，當時他以為是已經宰殺好的，帶回去煮了就可以吃，沒想到竟是要他帶活的，讓他瞬間驚呆了。後來父母看到車子空間還很大，竟又要男子再帶隻活的羊，還特地給了他一包玉米，男子本來不想帶，但又害怕父母失落，只好全部一起帶走。

消息曝光後，網友紛紛留言笑說「可是，活羊帶回去該怎麼辦？殺羊可沒那麼簡單啊」、「得虧車上空間小，要不他爸媽能給他塞頭牛上去」、「冰箱放不下，活的保質期長」、「確實是讓人意外呀竟然是活的」、「我連魚都不敢殺，這些活物要是給了我，我恐怕都得當寵物養起來」。

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