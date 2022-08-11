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10年被搶2次！醉客勒脖K頭劫車狂飆　運將嘆：為生活還是得載

▲彰化酒醉蔡男搶計程車被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化酒醉蔡男搶計程車被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

史上最衰！彰化市昨晚發生酒醉蔡男大暴走，不但狂K吳姓司機還將小黃搶走，警方11日凌晨將蔡逮捕到案。吳姓司機心有餘悸指出，蔡男不僅說不清楚要去哪裡，還勒著他的脖子打，嚇得只能跳車逃命。運將說，10年前也曾被搶過計程車，最後連警車也被撞毀，他無奈地搖搖頭，「客人就算喝得大醉還是得要載。」

▲醉漢搶計程車狂飆警方圍捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲蔡男搶計程車被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

吳姓計程車駕駛指出，昨(10)日晚上10點多蔡男與友人在自強南路與忠誠路口，一間小吃部前酒後叫車，友人要他把蔡男載到彰化市茄苳路附近，滿身酒氣的蔡男一上車就睡了，抵達後他把蔡男叫醒，蔡男一直說：「你就一直走、一直走、開到金馬路一段」，途中蔡男突然伸出雙臂，把他的脖子勒住，還用拳頭抓他的頭狂打，只能趁著空隙掙脫，跳車逃命；原本坐在後座的蔡男，見吳姓運將跳車後，隨即跳進駕駛座，把車開在大馬路上狂飆。

▲醉漢搶計程車狂飆警方圍捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

吳姓駕駛無奈的說，他10年前也被搶過，當時搶匪也是把計程車搶走，警車尾隨追逐，最後計程車與警車都被撞毀，沒想到今年又發生同樣的事，真的很倒楣，還好沒有造成生命危險，但開計程車原本就有風險，尤其是跑晚上的時段，為了糊口，酒醉客還是得要載，「誰知道會載到什麼樣的客人？」

▲醉漢搶計程車狂飆警方圍捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

案發後彰化及和美警方出動30名警力圍捕，蔡男還衝撞警車，追逐2小時後在彰新路前後包夾攔停，破窗逮人，酒測高達1.28mg/L，全案依公共危險、肇事逃逸、傷害等罪嫌移送。

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