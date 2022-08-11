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他曬婚紗照笑「表舅長得好潦草」！2.8萬人看新娘顏值驚：太猛了

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▲男網友分享一張婚紗照。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大部分的人婚紗照都是束之高閣，只有在不小心被翻出來回味一下。一名網友就分享一張婚紗照，表示照片中的男女是表舅與表舅媽，他形容表舅長得有點「潦草」，笑說「表舅到底是怎麼娶到表舅媽的？」照片引來逾2.8萬人狂讚「表舅媽太正了」，但也有人懷疑照片的真實性。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張老舊的婚紗照片，表示照片中的人是他的表舅媽和表舅，他盛讚「表舅媽是盛世容顏」長得相當漂亮，不過表舅就長得有點「潦草」，讓他笑說自己也不知道「當時表舅是怎麼娶到表舅媽的」。

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▲原PO發出表舅婚紗照，表示舅舅長得很潦草。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

▲表舅媽的美貌驚豔眾人。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原PO也在文末表示，表舅真的對舅媽超級好，細心體貼還大氣，簡直是愛老婆的代表，時間證明舅媽沒有選錯人。並幽默備註「舅媽以一舉之力改善表舅家傳統基因」。

從附上的照片可以看出，表舅媽皮膚白皙且五官十分端正，就算放在現代的審美觀也是一枚超級大正妹，而身旁笑得靦腆的表舅和老婆比起來真的長得有「些許潦草」。

貼文一出立即引來逾2.8萬人狂讚，網友紛紛驚豔道，「好驚人，美翻」、「這顏質太猛了」、「天啊！表舅媽也太正了吧！有現在的照片嗎？」「所謂美女配暖男」、「好想看他們的小孩長相」、「潦草用來形容人也太過分了，笑死我」、「舅媽好仙女，顏值很高欸」、「上輩子肯定救了全村」、「很美，有點像劉詩詩」、「美女與野獸」。

但也有不少人懷疑照片真實性，「P的還來發文ㄛ⋯」、「網路蒐尋一下這張照片，好多版本喔…到底那個是真的啊」、「不要拿別人的照片編故事好嗎」、「怎麼覺得是合成的」、「耳環的樣式不符合年代」、「當時的男生是留這種髮型嗎？怎麼看怎麼怪」、「耳環怪怪的，P圖嗎？」

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