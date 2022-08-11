領完一疊錢GG！他過2小時衝回現場「見這幕超感動」　網揭殘酷真相

▲原PO的皮夾沒被拿走。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣人還是誠實善良的！」一名網友發文表示，他今天才剛領完一疊錢，結果卻忘記將皮夾帶走，過了2個鐘頭才想起這件事，而讓他感動的是，鈔票竟一張都沒有少。貼文曝光後，隨即引發熱議，底下網友則紛紛笑虧，「可能前面有監視器」、「怕被釣魚，有看到也當沒看到」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「如果你今晚有經過光復北路100巷，看到這輛車，我要謝謝你！」從他貼出的照片可見，這台白色機車上放有一個黑色皮夾，非常顯眼。

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原PO解釋，他才剛領完一大筆錢，結果卻將皮夾忘在機車上方沒拿走，過了2個小時以後才想起這件事，於是他便抱著忐忑的心情，立刻從內湖直衝松山，「看到快哭了！」事後他打開皮夾檢查，一張鈔票也沒少，因此他才會感動直呼，「台灣人還是誠實善良的！」

不過貼文曝光後，大票網友則笑虧，「現在七月，加上怕那是張陷阱卡」、「大部分看到都不敢拿才對，監視器那麼多」、「因為有這種詐騙手法，你一拿就會有人跳出來說錢有少」、「詐騙多到反而沒人敢拿」、「如果放在我車上，我也是報警等警察來」、「不是不拿～而是怕拿了之後，麻煩事就來好嗎？不知道現在外面的社會是有多麼恐怖呀」、「2小時，可能大家怕是釣魚，如果錢包是躺在地上可能結局不一樣」。

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