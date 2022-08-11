　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

香腸含硝酸鹽易致癌？陽明交大：飯菜更多「對健康利大於弊」

▲台中市霧峰區農會新推「酒粕香腸」新上市。（圖／霧峰區農會）

▲陽明交大研究顯示，飯菜才是民眾攝取硝酸鹽主要來源，遠大於香腸等加工肉品。（圖／霧峰區農會，照片與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾相當喜愛香腸與培根等加工肉品，但因其中添加硝酸鹽及亞硝酸鹽，擔心吃太多致癌，而根據陽明交大今（11日）公布最新一份針對42類國人常吃食物進行調查，發現青菜、白米飯才是台灣民眾攝取硝酸鹽及亞硝酸鹽的主要來源，遠大於加工肉品，而且對預防心血管疾病的效益，遠大於所造成的健康風險，故對健康影響是「利大於弊」。

香腸培根等加工肉品因含有硝酸鹽及亞硝酸鹽，普遍被認為可能致癌，對不少喜愛加工食品民眾來說，食用時心中難免有些負擔，為了解狀況，陽明交大食品安全及健康風險評估研究所副教授林怡君帶領的研究團隊，從台灣傳統市場、量販店、超市與餐廳調查了42類國人飲食習慣中常見含硝酸鹽及亞硝酸鹽食物，並經過實際烹調後，分析與計算國人每天吃下的硝酸鹽及亞硝酸鹽膳食量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究發現，台灣各年齡層民眾硝酸鹽的飲食來源，主要來自十字花科小葉菜類與高麗菜類，而白米飯為亞硝酸鹽的主要來源，都遠大於加工肉品，顯示國人吃下最多硝酸鹽及亞硝酸鹽食物貢獻來源，根本不是加工肉品，反而是蔬菜與米飯。

研究團隊進一步進行毒理動力學分析，模擬人體食用硝酸鹽及亞硝酸鹽後的吸收、分布、代謝與排除，並考慮效益與風險，發現國人在各年齡層每日飲食習慣所攝入的硝酸鹽及亞硝酸鹽具有心血管效益，對健康的風險幾乎都達到可以忽略程度。

主持這項研究的林怡君表示，這項研究打破國人對於硝酸鹽與亞硝酸鹽一些似是而非的迷思，而且飲食不應該只考慮危害而沒有想到好處，硝酸鹽與亞硝酸鹽固然有風險，但也有預防心血管疾病的好處，蔬菜富含的膳食纖維、維生素與多酚類，肉品的蛋白質與礦物質是人體營養重要來源，整體來說，國人飲食習慣每天吃下硝酸鹽及亞硝酸鹽的心血管好處應大於所造成的風險。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
1個月還沒醒！蔡炳坤腦出血「昏迷指數8」　醫曝復原2大關鍵
富邦悍將范米特苦吞8連敗　IG一張圖震驚球迷：息怒啊！
《禹英禑》收視直落！　網批愛情劇無趣「第9集成分界點」
LINE「輔佐驗證」連結是假的！　官方：帳號會被偷走
禾馨幫產婦詐保！剖腹1次拿3倍理賠　免花自己錢坐月子
8女模淪洩慾工具！7礦工輪流性侵　民眾私刑「剝光痛毆」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／快篩實名制第四輪下周開賣　指揮中心最新說明

【廣編】刊播廣告之行為態樣與行為數認定8／22座談會免費報名

中元普渡「這瓶神油」祭拜好兄弟正流行　民俗專家給答案了

1個月還沒醒！蔡炳坤腦出血「深度昏迷指數8」　醫曝復原2大關鍵

5年23船員落海死亡！　專家揭穿救生衣「生存率提高75%」

Bump柬埔寨影片引關注！他跪謝「不然詐騙還在發生」　鄉民推爆

「彩虹台語怎唸？」他嘆年輕人都不知道　萬人陣亡：求救阿公阿嬤

早餐店點荷包蛋！老闆娘「一打是雙蛋黃」多收5元　網一面倒不挺

4寶爸寵妻！情人節送「結紮禮」：不會痛　親友不怕了揪團報名

被軌道耽誤的精品業！高鐵跨足時尚圈　再推皮革「小廢包」

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

LIVE／快篩實名制第四輪下周開賣　指揮中心最新說明

【廣編】刊播廣告之行為態樣與行為數認定8／22座談會免費報名

中元普渡「這瓶神油」祭拜好兄弟正流行　民俗專家給答案了

1個月還沒醒！蔡炳坤腦出血「深度昏迷指數8」　醫曝復原2大關鍵

5年23船員落海死亡！　專家揭穿救生衣「生存率提高75%」

Bump柬埔寨影片引關注！他跪謝「不然詐騙還在發生」　鄉民推爆

「彩虹台語怎唸？」他嘆年輕人都不知道　萬人陣亡：求救阿公阿嬤

早餐店點荷包蛋！老闆娘「一打是雙蛋黃」多收5元　網一面倒不挺

4寶爸寵妻！情人節送「結紮禮」：不會痛　親友不怕了揪團報名

被軌道耽誤的精品業！高鐵跨足時尚圈　再推皮革「小廢包」

台電雲林區處職場互助教保服務啟動　支持育兒政策共創三贏

LIVE／快篩實名制第四輪下周開賣　指揮中心最新說明

【廣編】刊播廣告之行為態樣與行為數認定8／22座談會免費報名

陸委會批「統一白皮書」　國台辦：相信台胞將接受一國兩制

中元普渡「這瓶神油」祭拜好兄弟正流行　民俗專家給答案了

黃偉哲感謝國軍戍守前線　批國民黨訪中時間敏感

1個月還沒醒！蔡炳坤腦出血「深度昏迷指數8」　醫曝復原2大關鍵

美國指控伊朗「密謀買凶殺波頓」　傳蓬佩奧也淪刺殺目標

士林老夫妻4500萬買烏來「秘境餐廳」　親曝置產為子孫

5年23船員落海死亡！　專家揭穿救生衣「生存率提高75%」

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

生活熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

1句林襄蠻正的讓他慘分手！女友怒嗆膚淺

正妹女警制服藏D奶超火辣！　學弟搶告白

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

好市多壽司藏驚喜　她一口咬下樂壞

快訊／雨勢升級！　5縣市豪大雨

更多熱門

相關新聞

陽明交大團隊奪旺宏金矽獎鑽石大賞

陽明交大團隊奪旺宏金矽獎鑽石大賞

在5G高速傳輸時代及製程不斷微縮，雜訊對電子訊號高速傳輸時影響越大，陽明交大團隊開發出一個內建於晶片的相位雜訊量測電路，且可進行自我偵錯功能作品，解決電子訊號高速傳輸時產生雜訊等問題，在今（30日）天奪下今年旺宏金矽獎設計組評審團鑽石大賞與最佳創意獎，以及23萬元獎金。

台灣輝瑞與陽明交大　攜手培育醫藥產業人才

台灣輝瑞與陽明交大　攜手培育醫藥產業人才

電機美少女當交換生　返台成人氣搶手貨

電機美少女當交換生　返台成人氣搶手貨

暉致醫藥攜陽明交大推「藥學人才培育計畫」 　補足專業人才缺口

暉致醫藥攜陽明交大推「藥學人才培育計畫」 　補足專業人才缺口

反骨元老負債「日花15元」　酷炫當場掏出10萬現金資助

反骨元老負債「日花15元」　酷炫當場掏出10萬現金資助

關鍵字：

陽明交大硝酸鹽香腸培根

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

即／禾馨涉助產婦詐保3千萬！林思宏等109人遭起訴

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面