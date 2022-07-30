掃除5G高速傳輸雜訊干擾　陽明交大奪旺宏金矽獎鑽石大賞

▲陽明交通大學電子所鍾奕璇及李承龍（右），獲得旺宏金矽獎設計組評審團鑽石大賞，左為旺宏董事長吳敏求。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

在5G高速傳輸時代及製程不斷微縮，雜訊對電子訊號高速傳輸時影響越大，陽明交大團隊開發出一個內建於晶片的相位雜訊量測電路，且可進行自我偵錯功能作品，解決電子訊號高速傳輸時產生雜訊等問題，在今（30日）天奪下今年旺宏金矽獎設計組評審團鑽石大賞與最佳創意獎，以及23萬元獎金。

今年邁入第22屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」，為全國規模最大、歷史最悠久、獎金最高的半導體領域學生競賽，今年共有38所大專院校、275支隊伍報名，共計近千位師生參與，今（30日）下午舉行頒獎典禮。

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▲第22屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」今天頒獎。（圖／記者許敏溶攝）

比賽分為設計組與應用組，其中陽明交通大學電子所鍾奕璇及李承龍，作品「一個無參考時脈且具有背景自我校正技術之相位雜訊量測電路」，拿下設計組評審團鑽石大賞，以及最佳創意獎，該產品因應5G高速傳輸的時代，加上製程不斷微縮，系統操作速率與資料吞吐量要求越來越高，開發一個內建於晶片的相位雜訊量測電路以進行自我偵錯的功能，解決電子訊號高速傳輸時產生的雜訊等問題。

▲清華大學電機所團隊獲得旺宏金矽獎應用組評審團金獎。（圖／記者許敏溶攝）

李承龍指出，當傳輸速度越快，就越容易受到雜訊影響，就像開車速度越快，方向盤動一點就會影響方向很多，而對高速訊號來說，雜訊是非常重要，而當公司在做一個產品時，也要先確保做出來產品跟模擬的特性是一樣，在將產品交給客戶前，公司要先檢驗，過去檢驗都是對晶片抽樣，再由儀器檢測雜訊狀況，但使用高端儀器檢測比較昂貴，實際量測也耗時、耗成本。

▲陽明交通大學電子所鍾奕璇及李承龍（見圖），獲得旺宏金矽獎設計組評審團鑽石大賞及最佳創意獎。（圖／記者許敏溶攝）

李承龍進一步說明，他們作品是一小塊電路，並將其鑲嵌在原本商品內，當產品電路需要進行測試雜訊，只要開啟就可以偵測到產品訊號的雜訊，更特別的是，該作品省去額外參考源，且具備自我校正能力，還可以抗製程與溫度干擾，將可應用5G或未來6G的高速傳輸上。