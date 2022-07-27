【廣編】台灣輝瑞與陽明交大　攜手培育新世代醫藥產業人才

▲台灣輝瑞總裁葉素秋（右）與陽明交大藥物科學院簽署MOU，攜手培育新世代醫藥人才。

【廣編特輯】

圖、文／輝瑞提供

台灣輝瑞與國立陽明交通大學（以下簡稱陽明交大）藥物科學院日前簽訂人才培育備忘錄，以增進學術交流、促進產學共創及人才培育等各項交流發展。雙方在跨界、跨領域學習上的共同理念，為這項人才培育計畫奠定好的開始。



對於此次合作，台灣輝瑞總裁葉素秋表示，輝瑞致力於產官學合作，以期提升國內醫療產業水準，更深信要達成這項目標，必須與各界密切合作；而在過程中好的人才絕對是不可或缺的元素。

呼應輝瑞的企業宗旨：持續創新以改變病患生命，台灣輝瑞鼓勵同仁大膽創新、發揮創意並勇於挑戰現況，更提供多樣化的發展機會以激發同仁潛力。葉素秋強調，面對世界快速變遷，如何跳出框架，更需要充滿潛能的年輕世代加入，提供舞台培養下一代，甚至讓台灣新世代人才在國際舞台發光發亮，我們責無旁貸！

陽明交大藥物科學院院長康照洲博士說明，這次合作有助於打破過去短期實習的限制，讓同學們能夠有深度的學習。他也分享了該系所以《藥學科學家》的理念來培養學生，使其有研究的經驗；透過這樣的訓練有助於邏輯思考，未來在各行各業都能運用，進而實踐「前瞻智慧藥學、服務社會」的目標。學生實習是促使雙方合作的起始點，期許未來在醫療領域的不同層面有機會更進一步合作。

