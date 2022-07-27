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電機美少女到法國當交換生　返台成「職場人氣搶手貨」

▲電機美少女到法國當交換生　返台成「職場人氣搶手貨」。（圖／陽明交大電機系、讀者提供）

▲陽明交大電機已經實施十多年的交換學生計畫，提供許多學生不用負擔經濟壓力就能出國深造的機會。（圖／陽明交大電機系提供）

記者陳凱力／新竹報導

高三畢業生收到成績單，之後面臨選填志願的大關卡，該如何選？陽明交大學電機系的「前輩們」，透過系上實施多年的交換學生計畫，讀書擴展眼界兩不誤，加上獎學金補貼，讓平凡人也能成功出國深造，將較於一般畢業生煩惱「畢業即失業」，她們已經是職場人氣搶手貨！

陽明交大電機系碩士班二年級的許雅柔，有著一雙漂亮的大眼睛。她是在大四時，透過在陽明交大電機已經實施十多年的交換學生計畫，選擇到法國巴黎綜合理工學院研讀。因為歐洲學校不收學費，加上陽明交大校方和電機系補助的金額，就能讓她支付歐洲生活費用，讓她完全不用擔心「出國深造」，會變成沉重的經濟壓力！

▲電機美少女到法國當交換生　返台成「職場人氣搶手貨」。（圖／陽明交大電機系、讀者提供）

▲系主任劉建男，陽明交大電機學生們的「老學長」回想自己當初因為家中經濟不佳，明明當年是交大電工系第一名畢業，卻「不敢有留學夢」。

而問她出國讀書後的最大的改變？她驚喜地分享「自己眼界變大、看世界的角度不一樣了！」她說「以前只知道從台灣看世界，現在不一樣，還會想出國工作，出國念另一個碩士，想找到更多出國機會。」

且因她在交換學生半年，語言能力大幅提升，她也遠比在台灣讀書的同學更勇於發問、溝通，加上外文能力佳，所以已經在聯發科實習領薪的她，又獲得在台灣每年僅有8個名額的艾司摩爾「ASML菁英獎學金」，還獲得該公司工作的機會。

電機系碩士班一年級的黃聖偉，則是在大四上學期時，選擇去全球電機領域前五大名校、美國伊利諾大學(UIUC)當交換學生，今年一月剛剛結束學業返台。才短短半年，他發現自己語言能力大大提升，國外交換學生的經驗，讓他膽量變大也更獨立！

▲電機美少女到法國當交換生　返台成「職場人氣搶手貨」。（圖／陽明交大電機系、讀者提供）

▲▼陽明交大校方和電機系補助的獎金，讓學生「出國深造」不用擔心經濟壓力。（圖／學生提供）

▲電機美少女到法國當交換生　返台成「職場人氣搶手貨」。（圖／陽明交大電機系、讀者提供）

「是交換學生半年的期間，讓我打開視野，更知道自己未來還有許多不同的道路可選擇，認識的世界不再狹隘！」目前的他，雖然碩班還沒畢業，但已經在聯發科有薪實習，未來則想再赴美攻讀碩博士，更期盼能留在美國工作。

系主任劉建男，陽明交大電機學生們的「老學長」，也回想自己當初因為家中經濟不佳，明明當年是交大電工系第一名畢業，卻「不敢有留學夢」，直到擔任教職之後，才有機會出國深造。

現在回過頭來，他更認同且支持現在的交換學生計畫：「非常謝謝熱心校友們的捐款與幫忙，讓有家庭經濟考量、沒機會出國，而不敢作夢的學生，也可以透過陽明交大電機系的經費支持，到國外一流名校當交換學生，勇敢逐夢，開拓眼界的同時，也能培養良好的國際移動力。有這樣的經驗，能讓學生未來到哪都不害怕，未來繼續攻讀學位或就業，選擇更多！」

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