最強轉運年！中元普渡全攻略　3開運色、2開運物曝

▲命理老師林霖分享今年中元普渡開運攻略。（圖／翻攝「林霖開運」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

中元普渡是每年重要的民間祭祀，命理老師林霖分享今年中元普渡快速開運小撇步，包括「開運圖形」是老虎和對稱圖案，「開運色」綠色、銀白色和藍色，以及「開運物」是有氣泡的飲品和蘋果。

「壬寅年最強轉運年！」林霖在「林霖開運」臉書說，2022年虎年即壬寅年，寅身為四馬地之首又是起點，因此今年是最佳「轉運年 」。

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▲▼中元普渡是每年重要的民間祭祀。（圖／資料照）



林霖建議，大家可以去找有老虎、花朵、金銀星星的吉祥圖騰，且圖騰相互對稱 ，象徵「虎你旺，虎你發（花），金銀財寶堆滿厝內」，接地氣、搶頭香拜得好，讓你運勢一飛沖天！

林霖推薦今年中元普渡「開運物」是有氣泡的飲品和蘋果，蘋果意味「平平安安 」；另外，最好包裝有藍（水）、白（金）配色，金來生水，代表「財水入庫」，拜對了！虎你平安順利、大翻轉喔！

此文引發熱烈討論，有網友就在「Dcard」社交平發文，點出符合以上條件的食物，像是綠色的草仔粿、銀白色的秋刀魚、蘋果西打汽水和綠色乖乖餅乾。

▼乖乖餅乾。（圖／資料照）



▼蘋果西打。（圖／記者林敬旻攝）



▼秋刀魚。（圖／記者黃士原攝）

