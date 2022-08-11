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公司普渡角落站長髮妹！胸前「粉色八字」震撼網：來考驗師父的

▲一名長髮妹現身公司聯合普渡，火辣穿著引發關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲一名長髮妹現身公司聯合普渡，火辣穿著引發關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

農曆7月各行各業都忙著普渡拜拜，不少家庭及公司行號都會準備豐盛的祭品來普渡好兄弟，並動員所有員工來進行大團拜。有網友近日PO出照片，只見一名師父正帶領眾人祭祀，畫面看起來相當莊嚴肅穆，但不遠處卻出現一名長髮女子，且穿著相當火辣，頓時成為網友關注的焦點，引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享某公司聯合普渡畫面，不過照片中卻出現一名身材火辣的長髮女子默默地站在不遠處，只見她上半身穿著粉色繞頸交叉簍空洋裝，露出胸前巨乳形狀，腹部更是毫無布料遮擋，好身材一覽無遺，而下半身一雙美腿也十分搶鏡，搭配健康膚色，讓原PO看了直呼「有這樣的同事我願意每天準時上班」。

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▲一名長髮妹現身公司聯合普渡，火辣穿著引發關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，馬上引發網友暴動，紛紛留言「她在考驗師父的定力」、「老闆懂得招待好兄弟」、「師父表情一直告訴自己要認真唸」、「道德在哪裡！地址在哪裡？」、「我願意換到你們公司上班」、「想請問在哪裡，目前待業中」、「對不起我放大了」、「不要說準時上班，我不要薪水都可以」、「好兄弟會走不開」。

另外，也有網友幽默表示，「站在那邊我以為是好兄弟來吃普渡」、「站那個位置…我還以為是顯靈了」、「搞不好是來吃普渡的…剛好被你撞見了」、「會不會只有你看到」、「確定是人嗎？」、「這一定是女鬼，我要收了祂」、「她是七月出現的嗎？」、「會不會可能要每年普渡才看得到她」、「要確定她有影子欸」。

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