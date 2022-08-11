中元普渡「這瓶神油」祭拜好兄弟正流行　民俗專家給答案了

記者唐詠絮／台南報導

中元節普度要拜甚麼，傳統習俗像是香蕉、葡萄、鳳梨不能拜，但「乖乖」，機關少了它絕對不行，最近又有網友在供桌上看到這一味「白花油」，深感好奇，在《Dcard》po文詢問，這樣會不會反而驅趕掉好兄弟，有人認為，既然「萬應牌」，帶著應該也會保身吧，也有人說，曾拿白花油過香爐，「心誠則靈」啦。

▲中元普度供品有一整箱萬應白花油 。（圖／翻攝自《Dcard》）

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▲新冠（正確是清冠）一號及口罩快篩劑全成供品端上桌。（圖／廖大乙提供）

民俗大師廖大乙表示，早期普度的供品，除了金紙銀紙、餅乾糖果、芋頭粿、粽子以外，當然時令的水果龍眼，也是不可少的祭品，早期醫學不發達，整袋的家庭用感冒藥全放上供桌，讓好兄弟及普渡公都能保佑全家平安健康。

《Dcard》有網友po文，知道很多東西不能拜，像是：香蕉、葡萄、鳳梨還有很多事情不能做，感覺隨便就觸犯禁忌啊，像是「中元普度拜白花油給好兄弟…這合理嗎」。

▲中元普度供品有一整箱萬應白花油 。（圖／翻攝自《Dcard》）

有人說，「萬應」白花油光是看盒子外觀，從感冒頭痛、無名腫毒、抽筋、刀傷，到小兒腹痛，一應俱全，適合每個年齡層，擺上供桌誠意十足。另外廖大乙說，近幾年來疫情嚴峻，連新冠一號、口罩跟快篩劑都擺上桌了，甚至還有超度因疫情過世的亡魂，提醒網友以「心誠則靈」來看待，不用太嚴肅了。