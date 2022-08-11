12歲小學生扯衣亂摸性侵21歲女　一原因不負刑責只需「感化教育」

▲一名21歲女子發文稱被12歲小學生性侵。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸微博一名21歲網友發文稱自己被一名12歲的小學生性侵，在回家的路上遭到拖行、撲倒後撕碎衣服、強吻摸胸等暴行，造成身體多處瘀傷，心靈也受到嚴重創傷。值得注意的是，這名女子發現施暴者為12歲的小學生，因此不構成刑法起訴要件，只能由家長帶回「感化教育」，讓她相當無奈，向外界求助。

這名女子表示，8月7日晚間10時左右從外面回家，剛走到家樓下，一雙手從後面勒住她的脖子，接著開始把她拖著往外走，當下便大喊救命，由於沒有任何可以抓的地方，只能被他拖著走。

女子家附近是一片山坡，一旁還有種菜的田地，她就這樣一路求救、一路被拖行至山坡處，推倒在路邊。女子表示，他用手來掐我的脖子，「我人都要懵了，然後他開始想摸我的胸，我穿的連衣裙，然後他想親我。他嘴湊上來的時候，我想是不是能打一個電話（求救）。」

此時，附近終於有人聽到呼救聲前來查看，施暴者爬起後逃逸無蹤，這時女子才拿起手機打電話給朋友求救。女子朋友到達現場後發現，女子身上衣服被撕破多處，內褲也磨破，身上多處明顯瘀青和擦傷，遂報警處理。

在派出所等待一陣子後，警察帶了一名嫌犯回來，身著一身深藍色的衣服，身形和髮型都和施暴者相同，而這名嫌犯也承認施暴。不過，讓女子無法接受的是，施暴者只有12歲，是一名小學生。

警察訊問後僅表示，12歲無法負刑事責任。因此，當天晚上在派出所對他進行教育，只能跟女子說盡量把他逐出這個小鎮，賠償會問嫌犯父母，不賠還得女子自己去提告。

承辦警察向女子透露，j他的父母本就不願意管他，也曾發生類似的事情。女子最終只能把詳細過程PO網，希望網友能給她建議和幫助。根據大陸《刑法》規定，滿16週歲者須負刑事責任，14至16週歲犯重大刑案者（含強姦）也須承擔刑責，不滿16週歲不予刑事處罰者，責令他的家長或者監護人加以管教；在必要的時候，也可以由政府收容教養。

文章在網路上傳開後，有網友質疑事發的真實性，也有網友認為，家長必須要擔責，避免有更多女子受害。